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Борис Моисеев сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта, о состоянии здоровья

2-03-2021, 06:54

Борис Моисеев сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта, о состоянии здоровья
Вместо возвращения на сцену известный певец Борис Моисеев решил вплотную заняться своим здоровьем. В ближайшее время он переберется в Юрмалу, где будет проходить реабилитацию. Артисту она необходима после двух перенесенных инсультов.

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В последнее время Моисеев, который ранее предпочитал не проявлять активность вне домашних стен, напомнил о себе несколькими заявлениями. Сначала он был вынужден лично опровергать появившуюся в интернете информацию о значительном ухудшении состояния здоровья, а затем и вовсе обрадовал поклонников известием о возвращении на эстраду.





Окружающие восприняли эти данные в качестве подтверждения того, что на самом деле Моисеев полностью восстановился после инсультов и готов вернуться к прежней творческой деятельности. Правда, подобные приятные мысли не отличались продолжительностью.

Дело в том, что вскоре стало ясно, что свои планы по возвращению на эстраду Борису Моисееву пришлось кардинально пересмотреть. Причина заключалась в рекомендациях врачей, которые сводились к тому, что исполнителю нужно себя беречь, исключив из жизни любые физические и моральные перегрузки.

Вместе с этим представитель Моисеева Сергей Горох рассказал о грядущих планах артиста. Он пояснил, что певец планирует ближайшим летом перебраться в Юрмалу, где ему максимально комфортно. В латвийском городе Борис будет продолжать восстанавливать свое здоровье, которое изрядно пошатнулось после двух пережитых инсультов.

"Бывшая возлюбленная артиста - бизнесвумен Адель Тодд - ждет его с нетерпением. Вместе они долго гуляют вдоль океана и даже занимаются йогой", - рассказал представитель исполнителя, пояснив, что в Юрмале Моисеев продолжит реабилитацию.

Напомним, около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену, а также не отказался от вредных привычек. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.

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