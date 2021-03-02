Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте: сроки перечисления детских пособий

Размер пособий на детей как правило зависит от размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Так, например, выплаты на детей от 3 до 7 лет могут варьироваться от 5000 до 22 000 рублей в зависимости от места проживания семьи.Это пособие ввели в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Правительство решило поддержать семьи, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплаты производятся ежемесячно.Размер пособия в 2021 году составляет 6 364,50 рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума.При этом если с учетом назначенного пособия средний доход семьи так и не дотянул до прожиточного минимума, то его размер увеличивается до 75% от ПМ. Если и после этого бюджет семьи остался низким, то размер пособия увеличат до 100% от ПМ. С апреля 2021 можно будет подать заявление на изменение выплаты, если в 2020 она уже назначалась по старой схеме.Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет обычно приходят с 7 по 14 число, но далеко не каждым. Важным условием для получения данной выплаты является уровень дохода каждого из членов семьи, он не должен превышать прожиточный минимум.Этот вопрос продолжает оставаться на повестке дня у многих россиян. В частности, родители надеялись, что государство выплатить третий раз по 10 тыс. руб. На детей до 16 лет. Но такой выплаты на март не запланировано. По 5 тыс. руб. в марте получат семьи с детьми до 8 лет в качестве единовременной выплаты, если им деньги не пришли в декабре.Такой новогодний подарок был обещан президентом Владимиром Путиным 17 декабря прошлого года во время большой пресс-конференции. 5 тыс. руб. перечисляют автоматически семьям, которые получали антикризисные выплаты летом. Но с учетом новых возрастных ограничений.