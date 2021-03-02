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Анастасия Заворотнюк сегодня, 02.03.2021: последние новости об актрисе, как состояние здоровья сейчас, 2 марта

2-03-2021, 06:54

Анастасия Заворотнюк сегодня, 02.03.2021: последние новости об актрисе, как состояние здоровья сейчас, 2 марта
Семья страдающей онкологией Анастасии Заворотнюк предпочитает не распространяться о подробностях болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». При этом супруг актрисы Петр Чернышев работает на износ, чтобы иметь возможность оплачивать лечение звезды.
Анастасия Заворотнюк: новости о состоянии здоровья сегодня, 02.03.2021

Супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев не дает интервью и ведет весьма закрытый образ жизни. В последнее время поклонники чаще всего видят его в Instagram олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Причина проста - они часто работают месте, а Навка является активным пользователем соцсетей.





Очередные совместные фото фигуристов были сделаны во время съемок документального фильма о современной России, которые прошли на Красной площади.

На фотографиях Чернышев выглядит очень уставшим. Поклонники сразу отметили его изможденный вид и то, как он постарел за последнее время. Сказывается его чрезмерная загруженность по работе, которая обусловлена тем, что на лечение любимой жены требуются солидные ресурсы.

Напомним, о ходе лечения Анастасии известно мало - семья не любит распространяться на этот счет, и рассказывает о ее здоровье очень редко.

Так, недавно старшая дочь Заворотнюк призналась, что состояние мамы - тяжелое, поэтому о завершении лечения говорить пока не приходится. Тем не менее, родные верят, что вместе им удастся справиться с болезнью артистки.

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