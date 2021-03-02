Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта

С Михаила Ефремова сняты все подозрения по делу о лжесвидетелях. Для того, чтобы разобраться в том, что актер невиновен в подкупе свидетелей, следователям хватило всего одного допроса.Необходимо пояснить, что у следователей больше нет вопросов к актеру. Ими было установлено, что Ефремов не подкупал свидетелей, которые заявляли в Пресненском суде, что не видели актера за рулем его автомобиля."В ГСУ ГУ МВД по Москве был проведен только один допрос Михаила Ефремова. Все подозрения были сняты", - поведал источник, который знаком с ситуацией лично.Примечательно, что изначально планировалось, что с осужденным будет проводится целый ряд следственный мероприятий, в том числе и очные ставки, но они не потребовались.СИЗО № 5, или "Водник", в котором до недавнего времени находился актер Михаил Ефремов, располагается в нескольких минутах ходьбы от столичного управления ФСИН. В комнате краткосрочных свиданий с осужденным артистом неоднократно встречался член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека, ответственный секретарь Алексей Мельников."СИЗО - это не лагерь. Конечно, при попадании за решетку человеку некомфортно. При первом посещении я у него спросил: "Как вам пища, условия, режим?" Актер ответил, что служил в советской армии и ему ничего это не страшно: ни тяготы, ни невзгоды", - поведал Мельников.Ефремова активно поддерживают поклонники, они пишут ему письма.Помимо сокамерников, Ефремов часто общался с женой. Большое значение для актера имеет поддержка и со стороны его товарищей - артистов Ивана Охлобыстина, Михаила Горевого и многих других. Они присылали артисту свои сочинения. Так, один из товарищей специально сочинил для Ефремова пьесу под названием "Авария".В общей сложности артисту пришло пять пьес. Еще пару сценариев ему прислали поклонники. По словам Мельникова, Ефремов не раз прямо в камере делал постановки, и в этом ему помогали другие заключенные, с которыми у актера сложились неплохие отношения:"Слухи об особенных условиях для Ефремова не соответствуют действительности. Особых камер в СИЗО № 5 нет. Все это домыслы - о привилегиях Ефремова в виде телевизора, чайника, холодильника. В московских изоляторах этими атрибутами уже никого не удивишь, и они есть во всех камерах", - добавил правозащитник.