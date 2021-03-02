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Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта

2-03-2021, 06:54

Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта
С Михаила Ефремова сняты все подозрения по делу о лжесвидетелях. Для того, чтобы разобраться в том, что актер невиновен в подкупе свидетелей, следователям хватило всего одного допроса.

Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости

Необходимо пояснить, что у следователей больше нет вопросов к актеру. Ими было установлено, что Ефремов не подкупал свидетелей, которые заявляли в Пресненском суде, что не видели актера за рулем его автомобиля.





"В ГСУ ГУ МВД по Москве был проведен только один допрос Михаила Ефремова. Все подозрения были сняты", - поведал источник, который знаком с ситуацией лично.

Примечательно, что изначально планировалось, что с осужденным будет проводится целый ряд следственный мероприятий, в том числе и очные ставки, но они не потребовались.

СИЗО № 5, или "Водник", в котором до недавнего времени находился актер Михаил Ефремов, располагается в нескольких минутах ходьбы от столичного управления ФСИН. В комнате краткосрочных свиданий с осужденным артистом неоднократно встречался член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека, ответственный секретарь Алексей Мельников.

"СИЗО - это не лагерь. Конечно, при попадании за решетку человеку некомфортно. При первом посещении я у него спросил: "Как вам пища, условия, режим?" Актер ответил, что служил в советской армии и ему ничего это не страшно: ни тяготы, ни невзгоды", - поведал Мельников.

Ефремова активно поддерживают поклонники, они пишут ему письма.

Помимо сокамерников, Ефремов часто общался с женой. Большое значение для актера имеет поддержка и со стороны его товарищей - артистов Ивана Охлобыстина, Михаила Горевого и многих других. Они присылали артисту свои сочинения. Так, один из товарищей специально сочинил для Ефремова пьесу под названием "Авария".

В общей сложности артисту пришло пять пьес. Еще пару сценариев ему прислали поклонники. По словам Мельникова, Ефремов не раз прямо в камере делал постановки, и в этом ему помогали другие заключенные, с которыми у актера сложились неплохие отношения:

"Слухи об особенных условиях для Ефремова не соответствуют действительности. Особых камер в СИЗО № 5 нет. Все это домыслы - о привилегиях Ефремова в виде телевизора, чайника, холодильника. В московских изоляторах этими атрибутами уже никого не удивишь, и они есть во всех камерах", - добавил правозащитник.

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