Борис Моисеев сегодня, 03.03.2021: новости сейчас, 3 марта, как состояние здоровья

Вместо планов по возвращению на сцену известный певец Борис Моисеев решил вплотную заняться своим здоровьем. В ближайшее время он переберется в Юрмалу, где будет проходить реабилитацию. Артисту она необходима после двух перенесенных инсультов.Сообщения об ухудшении здоровья российского певца, танцовщика и хореографа Бориса Моисеева, распространяемые в СМИ, оказались ложью. Об этом рассказал арт-директор эстрадного артиста Сергей Горох.Сергей Горох сообщил, что заслуженный артист РФ Борис Моисеев чувствует себя хорошо. Он созванивается с друзьями и пребывает в отличном настроении, однако его расстраивают сообщения в прессе, с помощью которых сообщаются всяческие неприятные моменты, которые с реальным положением дел не имеют ровным счетом ничего общего.Певец в данный момент проживает в Москве. У него есть домработница, которая помогает ему в быту: готовит, убирает, стирает. В ближайших планах у артиста - покинуть Россию на летний период. Он хочет отправиться в Юрмалу. В данный момент танцор плотно занялся своим здоровьем. Именно в Юрмале Моисеев продолжит реабилитационные процессы, которые продолжаются уже несколько лет.Ранее стал известен размер пенсии Бориса Моисеева. Она составляет 55 тысяч рублей. При этом надбавка за звание Заслуженного артиста России составляет 30 тысяч рублей.Напомним, Моисеев перенес инсульт в 2010 году, после так и не смог полностью восстановиться. В 2015 году произошел второй инсульт. Экс-продюсер певца Евгений Фридлянд обвинил окружение Моисеева, которое, по его словам, сделало все, чтобы он не смог восстановить здоровье. Близкие звезды не отпустили его на реабилитацию в Израиль. Бывший продюсер заявил, что близкие певца сделали все, чтобы поскорее вывести артиста на сцену и "заработать на нем денег", окончательно угробив его здоровье. Впрочем, подобную информацию в ближайшем окружении Моисеева опровергли.