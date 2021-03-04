Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги

С марта временный порядок автопродления выплат ежемесячных денежных пособий на детей, введенный из-за пандемии, отменен. Теперь, как и раньше, для получения выплат необходимо написать заявление.«Пособие, конечно – это очень хорошее подспорье, особенно сейчас, когда ребенок меняется буквально каждый день». Молодая мама Мария Черешнева – одна из получателей социального пособия на ребенка. Этой мерой поддержки в регионе пользуются более 22 тысяч семей. Чтобы получить выплату, в МФЦ или центры социальной поддержки необходимо подать пакет документов.– Там очень важно уточнять даты, уточнять очень много маленьких нюансов. Подать документы не сложно, сложно их собрать. Тому, кто будет собирать документы, нужно очень внимательно к этому отнестись, проконсультироваться по возможности с бухгалтерией, с кадровиками, с юристами, – говорит жительница Новосибирска Мария Черешнева.Во время действия противовирусных ограничений продление выплат происходило автоматически. Теперь, как и раньше, право на получение пособия нужно подтверждать раз в год, до достижения ребенком 3 лет.Этот вопрос продолжает быть актуальным для огромного количества российских семей с детьми. Ответ на него люди пытаются получить исключительно положительный, так как материальное положение многих граждан изрядно ухудшилось в связи с разбушевавшейся пандемией коронавируса.Однако, судя по свежим новостям, новых единовременных выплат на детей в размере 10000 рублей в марте 2021 года ждать не приходится. Соответствующие решения со стороны российских властей не принимались.Эксперты ранее допускали, что в течение текущего года власти могут вернуться к рассмотрению вопрос об оказании новых мер поддержки для тех семей, в которых подрастают дети.