Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги

С марта временный порядок автопродления выплат ежемесячных денежных пособий на детей, введенный из-за пандемии, отменен. Теперь, как и раньше, для получения выплат необходимо написать заявление.
«Пособие, конечно – это очень хорошее подспорье, особенно сейчас, когда ребенок меняется буквально каждый день». Молодая мама Мария Черешнева – одна из получателей социального пособия на ребенка. Этой мерой поддержки в регионе пользуются более 22 тысяч семей. Чтобы получить выплату, в МФЦ или центры социальной поддержки необходимо подать пакет документов.
– Там очень важно уточнять даты, уточнять очень много маленьких нюансов. Подать документы не сложно, сложно их собрать. Тому, кто будет собирать документы, нужно очень внимательно к этому отнестись, проконсультироваться по возможности с бухгалтерией, с кадровиками, с юристами, – говорит жительница Новосибирска Мария Черешнева.
Во время действия противовирусных ограничений продление выплат происходило автоматически. Теперь, как и раньше, право на получение пособия нужно подтверждать раз в год, до достижения ребенком 3 лет.
Будут ли в марте путинские выплаты по 10 тысяч рублей
Этот вопрос продолжает быть актуальным для огромного количества российских семей с детьми. Ответ на него люди пытаются получить исключительно положительный, так как материальное положение многих граждан изрядно ухудшилось в связи с разбушевавшейся пандемией коронавируса.
Однако, судя по свежим новостям, новых единовременных выплат на детей в размере 10000 рублей в марте 2021 года ждать не приходится. Соответствующие решения со стороны российских властей не принимались.
Эксперты ранее допускали, что в течение текущего года власти могут вернуться к рассмотрению вопрос об оказании новых мер поддержки для тех семей, в которых подрастают дети.