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В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта

4-03-2021, 06:51

В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта
В текущем году в России может пройти масштабная уголовная амнистия. В пользу такого развития событий говорит несколько факторов. В первую очередь обращает на себя внимание заявление президента Владимира Путина, который пообещал рассмотреть данный вопрос.

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В конце прошлого года Владимир Путин подчеркнул, что число осужденных в тюрьмах сократилось вдвое, и тем не менее обещал внимательно рассмотреть вопрос этого инструмента гуманизации.





"Известно, чем закончила царская Россия, когда временным правительством была выпущена огромная часть людей из-за решетки", - напомнил президент.

По мнению Путина, достижения по снижению количества заключенных в тюрьмах отчасти связаны с повышающимся профессионализмом.

По данным ФСИН, сегодня в российских тюрьмах находится около полумиллиона человек, которые совершили преступления легкой тяжести. Если амнистию провели бы в этом году, то часть из них вышла на свободу досрочно.

В начале года в интернете была обнародована информация, что амнистия будет приурочена к юбилею победы над фашистскими войсками. К сожалению, эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы правительства. В администрации президента так и не успели рассмотреть предложенные Советом по правам человека законопроекты в предполагаемые сроки.

Напомним, амнистия в России до настоящего времени проводилась исключительно по инициативе главы государства. Последняя амнистия была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошла в 2015 году.

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