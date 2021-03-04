В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта

В текущем году в России может пройти масштабная уголовная амнистия. В пользу такого развития событий говорит несколько факторов. В первую очередь обращает на себя внимание заявление президента Владимира Путина, который пообещал рассмотреть данный вопрос.В конце прошлого года Владимир Путин подчеркнул, что число осужденных в тюрьмах сократилось вдвое, и тем не менее обещал внимательно рассмотреть вопрос этого инструмента гуманизации."Известно, чем закончила царская Россия, когда временным правительством была выпущена огромная часть людей из-за решетки", - напомнил президент.По мнению Путина, достижения по снижению количества заключенных в тюрьмах отчасти связаны с повышающимся профессионализмом.По данным ФСИН, сегодня в российских тюрьмах находится около полумиллиона человек, которые совершили преступления легкой тяжести. Если амнистию провели бы в этом году, то часть из них вышла на свободу досрочно.В начале года в интернете была обнародована информация, что амнистия будет приурочена к юбилею победы над фашистскими войсками. К сожалению, эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы правительства. В администрации президента так и не успели рассмотреть предложенные Советом по правам человека законопроекты в предполагаемые сроки.Напомним, амнистия в России до настоящего времени проводилась исключительно по инициативе главы государства. Последняя амнистия была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошла в 2015 году.