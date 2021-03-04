Борис Моисеев сегодня, 4 марта: последние новости

Певец Борис Моисеев недавно приятно удивил своих поклонников заявлением о желании вернуться на эстраду. Многие восприняли это в качестве верного признака, что артист восстановился после двух инсультов. Однако их радость оказалась скоротечной.В самый последний момент певец пришел к выводу, что не готов к возвращению на эстраду. Медики рекомендовали ему продолжить реабилитацию и Моисеев не стал отвергать это.Накануне в одном из интервью певец Борис Моисеев отказался называть себя артистом. Он констатировал, что больше не хочет выступать на сцене, что, судя по всему, связано с его текущим состоянием здоровья.Одновременно с этим Моисеев возмутился слухами о своей нищете. Одновременно с этим были опровергнуты недостоверные данные о тяжелом состоянии здоровья исполнителя."Не надо превращать меня в Бари Алибасова! Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая жуткие слухи о себе, а потом их разоблачать. Все нормально с деньгами", - сказал исполнитель.Также удалось выяснить, что предстоящим летом артист хочет улететь в Америку, где проживает его бывшая возлюбленная. Вместе с этим он хочет какое-то время побыть в Юрмале, где приятный климат должен поспособствовать его скорейшей реабилитации.Следует напомнить, что около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.