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Михаил Ефремов сегодня, 04.03.2021: последние новости сейчас, 4 марта, где отбывает наказание актер

4-03-2021, 06:52

Михаил Ефремов сегодня, 04.03.2021: последние новости сейчас, 4 марта, где отбывает наказание актер
Актер Юрий Стоянов рассказал о том, как заменил Михаила Ефремова на съемках сериала "Вампиры средней полосы". Сериал покажут на одной из онлайн-платформ 18 марта.

"Прошло довольно много времени, у меня были подписаны другие договоры, и я уже снимался в новых проектах. И вдруг снова возникли эти съемки.<...> Я посоветовал двух актеров - Романа Мадянова и Мишу Ефремова. Оба мои товарищи", - цитирует газета "Петербургский дневник" заявление Стоянова.

В итоге Михаила Ефремова утвердили на роль в "Вампирах средней полосы", но он успел сняться только в 30% ленты. Съемки снова были остановлены из-за пандемии коронавируса, и через некоторое время Ефремов спровоцировал смертельную аварию в центре Москвы. Юрию Стоянову пришлось вернуться к своей роли. Недавно ему передали слова благодарности от заключенного коллеги за то, что он сохранил проект.

Недавно стало известно о том, что актер Михаил Ефремов, ранее признанный виновным в смертельном ДТП, отправился на поезде под конвоем ФСИН России в колонию, где будет отбывать наказание.

Уточняется, что деятель искусства будет отбывать срок в Белгородской области.

Ранее он был доставлен в Москву для участия в разбирательстве по делу о лжесвидетелях. Член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи сообщил, что состояние актера резко ухудшилось в связи с новым уголовным производством.

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