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Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2021: состояние здоровья, последние новости на 4 марта

4-03-2021, 06:52

Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2021: состояние здоровья, последние новости на 4 марта
Репортеры поговорили с опытным и практикующим врачом-онкологом и задал ему вопрос о том, какое будущее ждет знаменитую актрису Анастасию Заворотнюк, известную по роли «няни Вики» в ситкоме «Моя прекрасна няня».

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Увы, но о полном исцелении речь доктор не вел. Он дал весьма неутешительный прогноз, заявив, что пациенты с подобными случаями живут 1-2 года после терапии, но в лучших случаях продолжительность жизни больных может увеличиться до 5 лет.





«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Вторичная глиобластома поражает около 10% людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45-50 лет. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в 5 % случаев», - пояснил врач.

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк, широко известная по главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", пропала из поля зрения поклонников в 2019 году. Через некоторое время близкие артистки заявили - звезда находится на лечении. После стало известно, что у Заворотнюк была диагностирована опухоль головного мозга.

Летом прошлого года в интернете появилась информация: актриса собирается вернуться на экраны и принять участие в шоу, где расскажет о пережитом. Эта новость быстро утихла, однако появились слухи, что звезда пошла на поправку. Осенью 2020 года вновь стали говорить о ее участии в телевизионной программе. Эту информацию опровергла ее дочь Анна Заворотнюк.

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