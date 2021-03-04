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График выплаты пенсии за март 2021: когда перечислят пенсию на карту

4-03-2021, 06:52

График выплаты пенсии за март 2021: когда перечислят пенсию на карту
О том что часть пенсионных выплат в марте 2021 года будет раньше срока рассказали представители Пенсионного фонда России. В сообщении ведомства говорится, что в этом месяце график будет частично изменен из-за предстоящего праздника 8 марта. Страна будет отмечать Международный женский день, поэтому большинство банков и почтовых отделений работать не будут.

Когда придет пенсия в марте

Подавляющее большинство изменений и выплата пенсии раньше срока затронет получателей, у которых выплата приходится на праздничной день 8 марта.





Если рассматривать отделения почты, которые работают шесть дней в неделю, там 6 марта пенсионеры смогут получить пенсию за 6 и 8 марта. В отделениях с пятидневной рабочей неделей 6 марта будут выдавать деньги за 6 и 9 числа. А в почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей 6 марта можно будет получить выплаты сразу за четыре дня: это 5, 6, 7 и 8 марта.

Точный график получения пенсий и других выплат за март сотрудники ПФР просят уточнять в местных отделениях фонда.

Реакция пользователей социальных сетей интернета на досрочные выплаты пенсий была неоднозначной. Большинство из них решили, что этот факт является признаком неизбежного роста цен на товары народного потребления. Другие же связывали это с тем, что власти решили задобрить пенсионеров в связи с предстоящими выборами, а третьи и вовсе отреагировали скептически.

Известно, что с 1 апреля текущего года произойдет индексация пенсионных выплат граждан на величину 2,6%. Таким образом, будут увеличены выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Величина пенсионной выплаты теперь будет равна в среднем 10500 рублей, то есть прибавка составит от 120 до 350 рублей.

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