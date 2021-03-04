Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021

В 2021 году в России изменился порядок начисления выплаты на ребенка от 3 до 7 лет: власти ввели трехступенчатую систему назначения суммы пособия. А еще родителям к лету 2021 года нужно завести карту «Мир», чтобы получать деньги.Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет обычно приходят с 7 по 14 число, но далеко не каждым. Важным условием для получения данной выплаты является уровень дохода каждого из членов семьи, он не должен превышать прожиточный минимум.С 1 января 2021 года применяют трехступенчатую систему:- 50% регионального прожиточного минимума на ребенка - стандартный размер выплаты;- 75% ежемесячное пособие в стандартном размере не доводит доходы до суммы прожиточного минимума на каждого члена семьи;- 100% регионального прожиточного минимума на ребенка - если даже повышенный размер не позволяет вывести семью из числа малоимущих.Также необходимо ответить на актуальный вопрос россиян с детьми о том, нужно ли подавать заявление на перерасчет данной выплаты.Заявления на перерасчет можно подать только с 1 апреля 2021 года. При этом, если вам положена повышенная выплата в размере 75% или 100%, то она будет пересчитана начиная с 1 января 2021 года.Если во время пандемии никаких заявлений писать не требовалось и пособие назначалось автоматически, то с 1 марта для их оформления нужно будет снова обращаться в отделение ПФР. Для этого необходимо будет иметь с собой паспорт, свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, а также справку со сведениями о доходах всех членов семьи.Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на «пандемийные» пособия российским семьям с детьми от 3 до 7 лет будет выделено более 34 миллиардов рублей, благодаря чему семьи будут получать порядка 5 тысяч рублей на каждого ребенка.