Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021

Депутаты от ЛДПР предложили снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу. Об сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.«С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами», - говорится в пояснительной записке.В законопроекте ЛДПР речь идет об отмене предела для индивидуального коэффициента, который с 1 января 2015 года равняется трем баллам. Депутаты предложили делать перерасчетстраховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. По их мнению, в настоящее время пенсионное законодательствоне соответствует понятию и нормам социальной справедливости, так как в отношении работающих пенсионеров содержит ограничения размера страховой пенсии.Главная причина индексации заключается в непростом материальном положении граждан пенсионного возраста, также восстановление индексации будет означать социальную справедливость. Нередко работающие пожилые граждане России чувствуют себя уязвимо, особенно, в сравнении с неработающим россиянином.Другая причина заключается в увольнениях и переводе пенсионеров в теневые экономические сектора. Таким образом, принятие закона об индексации позволит восполнить кадровую нехватку, подытожил эксперт.Напомним, что индексация пенсий для этой категории работников была приостановлена с 1 января 2016 года, чтобы уменьшить дефицит бюджета Пенсионного фонда. В начале января 2021 года Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос по индексации пенсий работающих пенсионеров в срок до 1 февраля.