Выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги на карту

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Согласно документу, размер выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.В том случае если среднедушевой доход семьи после получения выплаты 50% прожиточного минимума ребенка не превышает величину ПМ на душу населения, то ее поднимут до 75%. А если и этого недостаточно, то семья может получить 100%.Размер таких выплат будут пересчитывать ежегодно, исходя из изменения размера прожиточного минимума для детей. Выплату в обновленных размерах производят с 1 января. Перерасчет будет производиться по заявлению, которое необходимо подать после 1 апреля.«Важно обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотреть комплексную оценку нуждаемости, которая учитывает доходы и имущественную обеспеченность граждан, сохранить при этом простой способ получения выплаты, то есть – по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)», - поведали в Минтруде.Финансовая поддержка перечисляется каждый месяц с 7 по 14 число на банковскую карту одного из родителей. При этом важно, чтобы уровень дохода на каждого члена семьи был не более двух прожиточных минимумов.Отметим, раньше все семьи, доход которых был ниже прожиточного минимума, получали пособие в одинаковом размере - 50% от регионального прожиточного минимума.