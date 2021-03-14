Можно ли заразиться британским штаммом коронавируса уже переболевшим

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора заявила, что россияне, которые ранее перенесли заболевание Covid-19, не могут заразиться его видоизмененными штаммами. Их иммунитет распознаёт и нейтрализует подобную инфекцию.Антитела, содержащиеся в крови такого человека, одинаково реагируют на разные штаммы коронавируса.В России отслеживается завоз новых разновидностей Covid-19, а возникающие очаги блокируются.К тому же все российские вакцины способны защитить не только от существующих в стране разновидностей коронавируса, но и от новых зарубежных штаммов.Чуть раньше Попова отмечала, что широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Все выявляемые случаи, по её словам, являются единичными. При этом, ответила глава Роспотребнадзора, российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, ранее заявил, что проведенные исследования доказали эффективность «Спутника V» в отношении британского штамма коронавируса. Выработка антител в этом случае ничем не отличается от выработки антител при заболевании местными видами этой инфекции.В центре «Вектор», расположенном в Новосибирске, ученые применяют сыворотку уже перенесших болезнь людей. Эти эксперименты проводятся для того, чтобы понять, как кровь переболевшего человека реагирует на все имеющиеся на территории нашей страны штаммы коронавируса, включая и британский. Эксперименты показывают, что реакция происходит всегда.