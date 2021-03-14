Донбасс сегодня, 14.03.2021: что происходит, последние новости ДНР и ЛНР сейчас, 14 марта, обзор боевых действий

Украинские вооруженные формирования 24 раза за прошедшую неделю нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В ходе обстрелов противник применял 120- и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - рассказал Басурин.Замначальника оборонного ведомства рассказал, что под обстрел киевских силовиков попали 15 населенных пунктов Республики."В частности, окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка и ряда прифронтовых сел в Новоазовском районе ДНР. В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и ЛЭП в поселке Старомихайловка, а также газопровод в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка", - добавил он.Кроме этого, зафиксировано проведение украинскими морпехами работ по дооборудованию позиций в районе подконтрольного киевским властям села Водяное.В Луганской Народной Республике украинская армия девять раз за неделю нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Она рассказал, что на Дебальцевском и Попаснянском направлениях военнослужащие 59-й бригады ВСУ открывали огонь из стрелкового оружия по району села Нижнее Лозовое.Армия Киева продолжает нести серьезные потери, не связанные с выполнением боевых задач, информируют в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР. По их данным, потери вооруженных формирований противника за неделю составили 18 бойцов, из которых четверо - погибшие.Как и прежде, основными причинами небоевых потерь являются халатность и несоблюдение техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, а также пьяные разборки сослуживцев. Одной из основных причин безвозвратных потерь является хаотичное минирование украинскими силовиками местности, в результате чего они и сослуживцы становятся жертвами подрывов на противотанковых и противопехотных минах.Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия - по поселку городского типа Калиново.Военнослужащие 92-й бригады дважды обстреляли район Калиново из 120-миллиметровых минометов и станкового гранатомета, а также два раза подвергали обстрелу район Золотого-5 из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.Предприимчивые украинские военные продолжают избавляться от американской военной помощи путем ее продажи, следует из сообщений Народной милиции республик. По данным защитников ДНР, в Харькове на попытке сдачи на металлолом частей американской радиолокационной станции «AN/TPQ» задержаны двое гражданских. Данное оборудование ранее было поставлено Соединенными Штатами в украинскую армию в рамках военно-технического сотрудничества.Опасаясь возникновения международного скандала командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко приказал изъять из дела вещественные доказательства, а с гражданскими начали работать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, с целью установить виновных Кравченко приказал провести в частях, задействованных в силовой операции, инвентаризацию полученных в рамках военной помощи средств.Командиры украинской армии все чаще саботируют процесс принудительной вакцинации не прошедшим испытания индийским препаратом «Ковишилд», сообщают в Народной милиции ДНР. Ранее стало известно, что практически все офицеры, которые по приказу на своем примере демонстрировали личному составу якобы безопасность вакцины, имеют после прививки серьезные побочные явления и проблемы со здоровьем. А часть из них и вовсе после вакцинации заболела коронавирусом.В связи с указанными обстоятельствами в передовых частях растет количество случаев неповиновения личного состава приказам об обязательной вакцинации. При этом данный факт не мешает офицерам медицинской службы в сговоре с командованием подразделений реализовывать неиспользованные прививки в частные медицинские клиники. Так поступают офицеры 72-ой механизированной и 58-ой мотопехотной бригады ВСУ.Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский в своем диалоге с ведущим радио “КП” Валентином Алфимовым рассказал о ситуации на Донбассе.“План резкого обострения на территории Украины уже пять лет существует. Там все расписано детально. Предполагается, что Украина начнет наступление на Донбасс и Луганск. Ополчение начнет защищать”, - высказался Жириновский.Как сообщил Жириновский, на Украине ждали смены власти в США и теперь, с приходом Джо Байдена, ситуация должна измениться. Например, американский лидер наверняка захочет убрать Владимира Зеленского.“Байден недоволен им, поскольку Трамп получил много документов от Зеленского против Байдена. Ему выгодно заменить и поставить туда другого. Это одна сторона. Вторая - оправдать расходы, уже произошедшие и будущие. Увеличить бюджет и НАТО, и США. Это будет повод”, – закончил выступление политик.