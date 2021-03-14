Донбасс сегодня, 14.03.2021: что происходит, последние новости ДНР и ЛНР сейчас, 14 марта, обзор боевых действий

Украинские вооруженные формирования 24 раза за прошедшую неделю нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В ходе обстрелов противник применял 120- и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - рассказал Басурин.
Новости Новороссии сегодня, 14 марта 2021
Замначальника оборонного ведомства рассказал, что под обстрел киевских силовиков попали 15 населенных пунктов Республики.
"В частности, окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка и ряда прифронтовых сел в Новоазовском районе ДНР. В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и ЛЭП в поселке Старомихайловка, а также газопровод в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка", - добавил он.
Кроме этого, зафиксировано проведение украинскими морпехами работ по дооборудованию позиций в районе подконтрольного киевским властям села Водяное.
В Луганской Народной Республике украинская армия девять раз за неделю нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Она рассказал, что на Дебальцевском и Попаснянском направлениях военнослужащие 59-й бригады ВСУ открывали огонь из стрелкового оружия по району села Нижнее Лозовое.
Армия Киева продолжает нести серьезные потери, не связанные с выполнением боевых задач, информируют в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР. По их данным, потери вооруженных формирований противника за неделю составили 18 бойцов, из которых четверо - погибшие.
Как и прежде, основными причинами небоевых потерь являются халатность и несоблюдение техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, а также пьяные разборки сослуживцев. Одной из основных причин безвозвратных потерь является хаотичное минирование украинскими силовиками местности, в результате чего они и сослуживцы становятся жертвами подрывов на противотанковых и противопехотных минах.
Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия - по поселку городского типа Калиново.
Военнослужащие 92-й бригады дважды обстреляли район Калиново из 120-миллиметровых минометов и станкового гранатомета, а также два раза подвергали обстрелу район Золотого-5 из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.
Оперативная сводка по Донбассу: обзор карты военных действий на сегодня, 14.03.2021
Предприимчивые украинские военные продолжают избавляться от американской военной помощи путем ее продажи, следует из сообщений Народной милиции республик. По данным защитников ДНР, в Харькове на попытке сдачи на металлолом частей американской радиолокационной станции «AN/TPQ» задержаны двое гражданских. Данное оборудование ранее было поставлено Соединенными Штатами в украинскую армию в рамках военно-технического сотрудничества.
Опасаясь возникновения международного скандала командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко приказал изъять из дела вещественные доказательства, а с гражданскими начали работать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, с целью установить виновных Кравченко приказал провести в частях, задействованных в силовой операции, инвентаризацию полученных в рамках военной помощи средств.
Командиры украинской армии все чаще саботируют процесс принудительной вакцинации не прошедшим испытания индийским препаратом «Ковишилд», сообщают в Народной милиции ДНР. Ранее стало известно, что практически все офицеры, которые по приказу на своем примере демонстрировали личному составу якобы безопасность вакцины, имеют после прививки серьезные побочные явления и проблемы со здоровьем. А часть из них и вовсе после вакцинации заболела коронавирусом.
В связи с указанными обстоятельствами в передовых частях растет количество случаев неповиновения личного состава приказам об обязательной вакцинации. При этом данный факт не мешает офицерам медицинской службы в сговоре с командованием подразделений реализовывать неиспользованные прививки в частные медицинские клиники. Так поступают офицеры 72-ой механизированной и 58-ой мотопехотной бригады ВСУ.
Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский в своем диалоге с ведущим радио “КП” Валентином Алфимовым рассказал о ситуации на Донбассе.
“План резкого обострения на территории Украины уже пять лет существует. Там все расписано детально. Предполагается, что Украина начнет наступление на Донбасс и Луганск. Ополчение начнет защищать”, - высказался Жириновский.
Как сообщил Жириновский, на Украине ждали смены власти в США и теперь, с приходом Джо Байдена, ситуация должна измениться. Например, американский лидер наверняка захочет убрать Владимира Зеленского.
“Байден недоволен им, поскольку Трамп получил много документов от Зеленского против Байдена. Ему выгодно заменить и поставить туда другого. Это одна сторона. Вторая - оправдать расходы, уже произошедшие и будущие. Увеличить бюджет и НАТО, и США. Это будет повод”, – закончил выступление политик.