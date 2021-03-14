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Пособия на детей в марте 2021 года от 3 до 7 лет: какие изменения, нужно ли писать заявление

Сегодня, 11:05

Пособия на детей в марте 2021 года от 3 до 7 лет: какие изменения, нужно ли писать заявление
Минтруд предлагает ограничить помощь подозрительно бедным семьям, у которых низкие доходы, но имеется существенное имущество.

Речь в данном случае идет о пособиях на детей от 3 до 7 лет. По закону выплату получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе РФ. В связи с этим получать детское пособие могут и люди с «серыми» явно высокими доходами.

Чтобы решить эту проблему, Минтруд предлагает изменить правила получения пособий. Так, поддержки государства могут лишиться семьи, имеющие несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, три автомобиля или новый джип.

При этом семья, одновременно владеющая квартирой, домом, дачей, земельным участком 0,25 га, гаражом, новый легковым автомобилем (с множеством оговорок), мотоциклом, трактором, сбережениями порядка 200 тыс. рублей сможет претендовать на получение детского пособия. Еще одно возможное нововведение - «правило нулевого дохода».

Правительство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов - зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий, стипендий.

В самом Министерстве труда говорят, что изменения в системе социальных выплат давно назрели. Нередки случаи, когда люди получают так называемую «серую зарплату» в конвертах, налогов не платят, но за пособиями всё равно обращаются. Против них введут правило «нулевого дохода»: если ничего не декларируешь, то ничего и не получаешь. А настоящим малоимущим выплаты увеличат. С 1 апреля если после получения выплаты на ребёнка в размере 50 процентов от прожиточного минимума доход семьи всё ещё не будет превышать тот же минимум на душу населения, то размер пособия повысят до 75 или даже до 100 процентов.

"Нуждающиеся в помощи от государства так и останутся пользователями этого пособия. Это не попытка снизить нагрузку, это попытка правильно перераспределить средства. Для того чтобы действительно нуждающейся семье увеличить пособие до прожиточного минимума, а не до половины прожиточного минимума", - говорит заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора.

Пока Минтруд не спешит с официальными комментариями своей новой инициативы, многие эксперты задаются риторическим вопросом: «А стоит ли игра свеч?». Действительно ли эта инициатива позволит отсечь от господдержки тех, кто её получает без оснований, и существенно сэкономит расходы бюджета? Или государство потратит куда больше времени и денег на поиск и выявление «подозрительно бедных»? При этом даже юристы, регулярно консультирующие граждан по вопросам получения пособий и прочих выплат, признаются нам: сама система начислений довольно запутана, что порой мешает господдержке доходить до адресатов.

"Декларативно пособия есть, и немаленькие, но получить их человеку почти невозможно: пока разберешься, что к чему, уже правила меняются", - поведал юрист Андрей Дмитриев.

При этом уже назначенные на этот год пособия на детей от 3 до 7 лет будут выплачены в полном объёме, и уже затем вступят в силу новые правила подсчётов, которые многим уже сейчас кажутся «подозрительно запутанными».

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