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Новости Сирии сегодня, 14.03.2021: ситуация сейчас, обзор карты боевых действий сейчас, 14 марта

Сегодня, 11:05

Новости Сирии сегодня, 14.03.2021: ситуация сейчас, обзор карты боевых действий сейчас, 14 марта
По сведениям журналистов, в середине января нынешнего года артиллерийским подразделением Корпуса стражей исламской революции в Сирии была использована 152-мм гаубица Д-20 для ведения стрельбы 152-мм боеприпасами с лазерным наведением «Краснополь-М2» производства РФ по целям, которые контролировались военными Соединенных Штатов.

«Местом для мощной атаки были позиции американских наемников в районе Коноко, хотя боевая обстановка не являлась очевидной, было видно, как американские наемники применяют осветительные ракеты, дабы идентифицировать противника. Параллельно боеприпасами «Краснополь-М2» был поражен и почти полностью разрушен ряд фортификационных сооружений и укреплений, которые использовались как базы», - поведали источники.

Репортеры выразили уверенность в том, что атака на военную базу с применением «Краснополя» вполне могла быть осуществлена, поскольку Иран и ранее использовал эти боеприпасы в Сирии против террористов запрещенного в РФ Исламского Государства.

Оперативная сводка по Сирии на сегодня, 14 марта

Удары по позициям боевиков в провинции Алеппо нанесли самолеты ВКС России 13 марта, сообщает источник в Сирии.

«ВКС РФ нанесли несколько ударов по позициям вооруженных террористических групп в окрестностях посёлка Рихаб на западе Алеппо», - передал источник.

По данным сирийско-йеменского военного новостного источника ZOKA, российские самолеты ударили по пещерам террористов. О погибших со стороны боевиков не сообщается.

Напомним, 11 марта ВКС России нанесли удары по боевикам в сирийской пустыне. Бомбардировке подверглись позиции террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным источника в Сирии, в результате налета было убито 15 боевиков.

В Сирии комплекс «Красуха-4» сбил 6 из 13 беспилотников, атаковавших авибазу «Хмеймим», на которой размещаются российские военнослужащие. Она была осуществлена еще в 2018 году.

Как стало известно, американский военно-патрульный разведывательный самолет осуществлял управление 13 бесплотниками, которые были нацелены на атаку по российской авиабазе в Сирии. Но комплексы РЭБ отразили эту атаку, уничтожив 6 из 13 запущенных дронов. Предположительно, российские военные применили комплекс семейства «Красуха».

Китайское издание Soha пишет о том, что это было первое успешное применение российских систем ПВО и РЭБ против массовой атаки бесплиотников. В дальнейшем их продолжили применять в случае массовых атак дронов по объектам, занимаемым российскими военными.

Ранее в СМИ уже попадала информация об успешном отражении массовых атак дронами. Но официально Москва не давала никаких подробностей касательно применяемого вооружения. Как считают эксперты, Россия могла осознано не называть эффективное средство борьбы с дронами.

Стоит отметить, что российские средства РЭБ были применены и в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Они были развернуты на российской авиабазе в Гюмри и не раз поражали турецкие беспилотники Bayraktar TB2, нацеленные на позиции Армении.

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