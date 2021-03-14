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Амнистия уголовная в 2021 году состоится ли: последние новости сегодня, 14 марта

Сегодня, 11:05

Амнистия уголовная в 2021 году состоится ли: последние новости сегодня, 14 марта
Зимой прошлого года существенно обострилось обсуждение вопроса амнистии в РФ по уголовным делам. Проектов амнистии за это время накопилось множество, но их реализация не произошла в связи с пандемией коронавируса.

Уголовная амнистия в России: будет или нет в 2021 году

В конце прошлого года стало известно о том, что Совет по правам человека выступил с предложением провести амнистию на фоне пандемии, сделавшей условия содержания заключенных более суровыми.

Шансы на проведение амнистии по уголовным делам в наступившем несколько дней назад 2021 года существенно выросли после свежего заявления президента России Владимира Путина. У главы государства поинтересовались, есть ли у властей соответствующие планы.

Глава государства, отвечая на вопрос общественников о возможности проведения в стране амнистии для осужденных по уголовным статьям, пришел к выводу, что его необходимо тщательно проработать. Путин уверен, что принимать скоропалительные решения в этой плоскости никак нельзя, чтобы не возникли неприятные последствия.

Владимир Путин подчеркнул, что в целом амнистия является актом гуманизма и широко применяется во всем мире. По этой причине он допустил ее проведение в нынешнем году. Однако более конкретные временные рамки озвучивать не стал.

В свою очередь глава политической силы ЛДПР Владимир Жириновский обеспокоен многочисленными вопросами россиян, которые связаны с планами властей отказаться от проведения амнистии по уголовным делам. В этой связи он направил предложение о ее переносе на 2021 год.

По данным ФСИН, сегодня в российских тюрьмах находится около полумиллиона человек, которые совершили преступления легкой тяжести. Если амнистию провели бы в этом году, то часть из них вышла на свободу досрочно.

В связи с этим будет уместно напомнить, что амнистия в России до настоящего времени проводилась исключительно по инициативе главы государства. Последняя амнистия была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошла в 2015 году.

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