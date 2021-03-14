Сегодня
Анастасия Заворотнюк сегодня, 14.03.2021: последние новости о состоянии здоровья на 14 марта
Новости Сирии сегодня, 14.03.2021: ситуация сейчас, обзор карты боевых действий сейчас, 14 марта
Амнистия уголовная в 2021 году состоится ли: последние новости сегодня, 14 марта
Борис Моисеев: куда пропал, последние новости сегодня, 14.03.2021, что с ним
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости о повышении на сегодня, 14 марта 2021
Михаил Ефремов сегодня, 14.03.2021: последние новости, где сидит актер
Можно ли заразиться британским штаммом коронавируса уже переболевшим
Донбасс сегодня, 14.03.2021: что происходит, последние новости ДНР и ЛНР сейчас, 14 марта, обзор боевых действий
Пособия на детей в марте 2021 года от 3 до 7 лет: какие изменения, нужно ли писать заявление
Выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги на карту
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Михаил Ефремов сегодня, 04.03.2021: последние новости сейчас, 4 марта, где отбывает наказание актер
Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2021: состояние здоровья, последние новости на 4 марта
График выплаты пенсии за март 2021: когда перечислят пенсию на карту
Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги
В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта
Борис Моисеев сегодня, 4 марта: последние новости
Борис Моисеев сегодня, 03.03.2021: новости сейчас, 3 марта, как состояние здоровья
Все новости
Категории / Новости

Борис Моисеев: куда пропал, последние новости сегодня, 14.03.2021, что с ним

Сегодня, 11:05

Борис Моисеев: куда пропал, последние новости сегодня, 14.03.2021, что с ним
По поводу текущего состояния здоровья известного певца Бориса Моисеева в последнее время появляется все больше сообщений. При их детальном анализе становится понятно, что зачастую с действительностью они не имеют ничего общего.

Борис Моисеев: последние новости о самочувствии

Первые слухи о резком ухудшении самочувствия Моисеева появились от людей, которые якобы составляют его ближайшее окружение. Сразу же нужно пояснить, что на самом деле они даже не знакомы с артистом, не говоря уже о каких-то более тесных контактах. Например, рассуждать о состоянии здоровья вдруг взялась адвокат Тамара Пухова, которая на всю страну заявила, что артист прикован к постели.

Какое-то время соответствующие данные муссировались в прессе и явно вызывали у поклонников Моисеева тревожные чувства. Однако мало кто пытался разобраться в ситуации подробнее. Репортеры это все-таки сделали. Они решили позвонить лично певцу и поинтересоваться у него, каково его самочувствие.

Моисеев сразу же выразил слова возмущения, которые сопроводил удивление. Ему было непонятно, как какие-то неизвестные для него люди распространяют заведомо ложную информацию. Он подчеркнул, что чувствует себя нормально, хоть и предпочитает сохранять паузу в творческой деятельности. По словам исполнителя, он ежедневно гуляет на свежем воздухе и ни о каком постельном режиме говорить не приходится.

Вместе с этим артист сделал акцент на том, что его финансовое положение является стабильным, он не нуждается в дополнительных деньгах. Моисееву хватает как авторских отчислений, так и пенсии. Таким образом он опроверг ранее появившиеся данные о том, что артист испытывает нехватку денег.

Позже слова поддержки в адрес Бориса Моисеева высказала юмористка Елена Воробей. Она констатировала, что певец чувствует себя нормально, а домыслы она попросила обходить стороной.

Напомним, в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Врачи приходили к выводу, что причиной послужили вредные привычки, от которых певец никак не мог отказаться. В настоящее время артист практически не появляется на публике. При этом в одном из недавних интервью Моисеев заявил, что больше не считает себя артистом, так как является рядовым пенсионером.

Также по теме
Певец Борис Моисеев вместо возвращения на сцену продолжит реабилитацию за границей
Новости // 27-01-2021, 04:44
Стало известно о состоянии здоровья Бориса Моисеева
Новости // 5-02-2021, 10:37
Борис Моисеев: состояние здоровья и последние новости на сегодня, 11.02.2021
Новости // 11-02-2021, 06:58
Борис Моисеев сегодня, 07.02.2021: последние новости, состояние здоровья певца сейчас, 7 февраля, что сейчас происходит
Новости // 7-02-2021, 08:08
Борис Моисеев на сегодня, 09.02.2021: последние новости о самочувствии, как состояние здоровья сегодня, 9 февраля
Новости // 9-02-2021, 06:45
Состояние здоровья Бориса Моисеева на сегодня, 12.02.2021: последние новости о самочувствии певца от 12 февраля
Новости // 12-02-2021, 06:56
Борис Моисеев на сегодня, 01.03.2021: состояние здоровья певца, последние новости 1 марта
Новости // 1-03-2021, 06:54
Борис Моисеев сегодня, 03.03.2021: новости сейчас, 3 марта, как состояние здоровья
Новости // 4-03-2021, 06:51
Категории / Новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 14.03.2021: последние новости о состоянии здоровья на 14 марта
Категории / Новости
Новости Сирии сегодня, 14.03.2021: ситуация сейчас, обзор карты боевых действий сейчас, 14 марта
Категории / Новости
Амнистия уголовная в 2021 году состоится ли: последние новости сегодня, 14 марта
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия