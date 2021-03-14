Борис Моисеев: куда пропал, последние новости сегодня, 14.03.2021, что с ним

По поводу текущего состояния здоровья известного певца Бориса Моисеева в последнее время появляется все больше сообщений. При их детальном анализе становится понятно, что зачастую с действительностью они не имеют ничего общего.Первые слухи о резком ухудшении самочувствия Моисеева появились от людей, которые якобы составляют его ближайшее окружение. Сразу же нужно пояснить, что на самом деле они даже не знакомы с артистом, не говоря уже о каких-то более тесных контактах. Например, рассуждать о состоянии здоровья вдруг взялась адвокат Тамара Пухова, которая на всю страну заявила, что артист прикован к постели.Какое-то время соответствующие данные муссировались в прессе и явно вызывали у поклонников Моисеева тревожные чувства. Однако мало кто пытался разобраться в ситуации подробнее. Репортеры это все-таки сделали. Они решили позвонить лично певцу и поинтересоваться у него, каково его самочувствие.Моисеев сразу же выразил слова возмущения, которые сопроводил удивление. Ему было непонятно, как какие-то неизвестные для него люди распространяют заведомо ложную информацию. Он подчеркнул, что чувствует себя нормально, хоть и предпочитает сохранять паузу в творческой деятельности. По словам исполнителя, он ежедневно гуляет на свежем воздухе и ни о каком постельном режиме говорить не приходится.Вместе с этим артист сделал акцент на том, что его финансовое положение является стабильным, он не нуждается в дополнительных деньгах. Моисееву хватает как авторских отчислений, так и пенсии. Таким образом он опроверг ранее появившиеся данные о том, что артист испытывает нехватку денег.Позже слова поддержки в адрес Бориса Моисеева высказала юмористка Елена Воробей. Она констатировала, что певец чувствует себя нормально, а домыслы она попросила обходить стороной.Напомним, в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Врачи приходили к выводу, что причиной послужили вредные привычки, от которых певец никак не мог отказаться. В настоящее время артист практически не появляется на публике. При этом в одном из недавних интервью Моисеев заявил, что больше не считает себя артистом, так как является рядовым пенсионером.