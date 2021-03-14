Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости о повышении на сегодня, 14 марта 2021

Индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят на Российской трехсторонней комиссии (РТК) в апреле, сообщается в плане комиссии.Ответственные за подготовку рассмотрения вопроса - Минтруд России, Минэкономразвития России, Минфин России, общероссийские объединения профсоюзов и работодателей.Минтруд РФ уже направил в правительство и администрацию президента несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам по поручению президента РФ.Предусмотреть выделение средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам при корректировке федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Официальное письмо на этот счет сегодня было направлено на имя главы кабмина, сообщается на сайте партии.В своем обращении Миронов отмечает, что 6 октября 2020 года по итогам встречи президента Владимира Путина с руководителями четырех парламентских фракций главой государства было дано поручение правительству подготовить предложения по решению вопроса об индексации пенсии работающим пенсионерам.31 декабря 2021 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года. Одно из них было адресовано правительству - в срок до 1 февраля этого года представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.17 февраля Владимир Путин провел очередную видеоконференцию с руководителями фракций Госдумы, на которой снова была подтверждена актуальность данной проблемы.В соответствии с заявлением пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, указанные предложения были представлены в адрес администрации президента. Однако, как считает Миронов, предложения не были реализованы, и вопрос индексации до сих пор не решен."Убежден, что этот вопрос требует своего скорейшего решения. Более 7 млн граждан нашей страны в предыдущие годы добросовестно вносили взносы в Пенсионный фонд, и теперь они ожидают восстановления социальной справедливости", - отметил Миронов."На основании изложенного прошу Вас рассмотреть возможность предусмотреть выделение дополнительного объема бюджетных ассигнований для индексации и выплаты пенсий работающим пенсионерам при корректировке параметров федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов и внесении соответствующего проекта федерального закона на рассмотрение Государственной Думы", – говорится в письме руководителя фракции "СР" на имя главы правительства.