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Михаил Ефремов сегодня, 14.03.2021: последние новости, где сидит актер

Сегодня, 11:05

Михаил Ефремов сегодня, 14.03.2021: последние новости, где сидит актер
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил, что актер после возвращения в ИК-4 в Белгородской области из Москвы уже вернулся к работе и ежедневно связывается со свой супругой.

"Я после Москвы не ездил еще туда. Но связь у нас с ним есть. Хорошо он себя чувствует, проблем у него никаких нет. Он уже давно вернулся к работе в колонии - сразу, как из СИЗО поступил, в тот же день", - рассказал юрист.

Адвокат напомнил, что его доверитель трудится в швейной мастерской, где изготавливаются защитные комбинезоны. Ефремов вставляет в них молнии.

Хархорин отметил, что актёр пока не занимается никакой творческой самодеятельностью в колонии, но готов включится в такую деятельность, если появится возможность. Со своей женой Ефремов может общаться практически без ограничений, добавил адвокат.

"Он вообще каждый день жене звонит. Есть такая возможность. У него есть карточка специальная, есть номера телефонов, которые утверждены администрацией колонии. По этим номерам телефонов он может звонить. Сколько там номеров, не знаю: может быть, два, пять, пятьдесят - все с разрешения администрации, как договорится", - поведал Хархорин.

ДТП с участием артиста произошло в начале июня на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

В сентябре суд приговорил актера к восьми годам колонии. В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.

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