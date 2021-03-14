Анастасия Заворотнюк сегодня, 14.03.2021: последние новости о состоянии здоровья на 14 марта

Борющаяся с глиобластомой актриса Анастасия Заворотнюк открыла для себя необычный способ облегчить свое состояние. Вот уже пару лет здоровье знаменитости достаточно сильно волнует ее поклонников. В последнее время информация об артистке стала поступать крайне дозированно, поэтому публике остается лишь гадать, как чувствует себя Анастасия на самом деле.По последним данным, сейчас артистка проживает в своем особняке в Крекшино. Периодически Анастасия выходит во внутренний дворик, чтобы прогуляться по его территории. Все это время рядом с артисткой находятся самые близкие.Недавно же стало известно, что Заворотнюк нашла утешение: сейчас артистка тесно общается со священником. О чем именно знаменитость ведет разговоры, доподлинно неизвестно, однако, судя по всему, служитель церкви поддерживает артистку в непростой для нее момент.Примечательно, что, несмотря на тяжелый недуг, Заворотнюк также продолжает ухаживать за собой и даже разговаривает по телефону. Первые, кому звонит актриса - любимый муж и дети - дочь Анна и сын Майкл.Когда артистка только проходила обследования в подмосковных клиниках, по ее пятам ездили автомобили с прессой. Всем было интересно, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк. Семья актрисы негодовала. Им хотелось, чтобы звезду оставили в покое.Репортеры пообщались с соседом актрисы, который предпочел остаться анонимным. Как оказалось, жители Крекшино активно обсуждают здоровье Заворотнюк. Им интересно, как живут родственники звезды, как лечат артистку и есть ли у нее шансы выжить. Соседи даже готовы давать семье Анастасии Заворотнюк советы.Людям кажется, что Заворотнюк держат взаперти. Соседей тревожит тот факт, что звезда сериалов и кино не выходит на улицу, чтобы подышать воздухом. За последние полтора года артистку не видели. Вероятно, Заворотнюк гуляет, но предпочитает делать это в пределах своих владений. Если она выйдет за калитку дома, то помимо методик ее лечения и прогнозов на будущее, добрые соседи будут обсуждать ее внешность, которая наверняка изменилась после длительной борьбы с раком.Соседи утверждают, что соскучились по звонкому голосу актрисы и ее неповторимой улыбке. Они говорят, что переживают. По мнению общественности, Заворотнюк могла бы дышать чистым воздухом, гулять среди сосен.О том, что у Заворотнюк глиобластома (самая опасная и агрессивная опухоль головного мозга), стало известно в 2019 году. С тех пор звезда сериала "Моя прекрасная няня" непрерывно проходит курс дорогостоящего лечения. В частности, за ее плечами химиотерапия, после которой, как правило, внешность человека меняется. Понимая это, родные артистки прячут ее от глаз репортеров и поклонников. Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк на данный момент доподлинно неизвестно.