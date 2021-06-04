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Египет сегодня, 4 июня 2021, последние новости для российских туристов, когда откроют курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх

4-06-2021, 08:09

Египет сегодня, 4 июня 2021, последние новости для российских туристов, когда откроют курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Делегация из России, которая проводит проверку безопасности в международных аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, выразила своё удовлетворение. Российских экспертов гражданской авиации устраивают ответы официальных лиц аэропорта на все запрошенные вопросы. Отмечается, что со стороны египетских властей выполнены все требования и устранены ранее сделанные замечания.

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Работа российской комиссии на курортах Египта продлится как минимум до пятницы. В стране находятся специалисты по безопасности из Министерства авиации РФ.

Как сообщают СМИ страны пирамид, комиссия начинала с проверки разных мер безопасности в международном аэропорту Хургады. Египет надеется, что это - заключительный этап, и совсем скоро курорты встретят российских путешественников.




Источник сообщает, что российские представители прилетели в Хургаду в воскресенье. Работа началась с самого утра понедельника. Члены комиссии потребовали, чтоб представители аэропорта не сопровождали их работу. Властям РФ важно проверить порядок въезда и выезда, рабочие разрешения, присутствие рабочих на взлетно-посадочных полосах, в залах прилета и вылета.

Делегация ожидаемо должна покинуть Египет в эту пятницу. Пока страны активно готовятся к восстановлению авиасообщения, на курортах Красного Моря представители гостиниц находятся в состоянии ожидания. Как заявляют отельеры, внешний и внутренний маркетинг позволил увеличить число бронирований и посещаемости египетских курортов. Стоит также отметить, что провинции соблюдают эпидемиологические требования: в жаркой стране уже завершили вакцинацию персонала.

По словам министра туризма Халеда аль-Анани, в Египте с начала года наблюдается постепенное увеличение числа иностранных туристов, посещающих эту североафриканскую страну.

Агентство Arab News процитировало слова министра, заявившего, что такое увеличение числа туристов подтверждает статус Египта как безопасного и престижного туристического направления.

Он сказал на саммите по восстановлению туризма в Эр-Рияде, что в Южном Синае и побережье Красного моря уже зарегистрировано меньше случаев заражения COVID-19.

Аль-Анани сказал, что туризм в Египте пострадал от пандемии COVID-19, и Каиру пришлось принять меры для противодействия кризису, такие как вакцинация против вируса и новые меры по сдерживанию пандемии.

Он сказал, что в настоящее время власти проводят вакцинацию работников туризма на Южном Синае и районе Красного моря.

Около 65% туристов в Египте посещают эти два прибрежных направления.

Напомним, что в конце апреля президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого договорились возобновить полноценное прямое авиасообщение в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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