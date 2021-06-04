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Борис Краснов сегодня, 04.06.2021: последние новости о состоянии здоровья, что случилось

4-06-2021, 08:09

Борис Краснов сегодня, 04.06.2021: последние новости о состоянии здоровья, что случилось
Сценограф Борис Краснов, ставивший выступления для многих звезд, сейчас находится в коме. Медики одной из московских клиник ведут борьбу за жизнь художника, который перенесшего повторный инсульт.

Как состояние здоровья Бориса Краснова

Краснов в девяностые и нулевые ставил шоу многим российским артистам. Он работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой и Валерием Леонтьевым. Знаменитостей всегда восхищал их талант, но из-за болезни ему пришлось приостановить работу.




Долгое время Борис оставался успешным бизнесменом, но ровно 10 лет назад у него случился первый инсульт. Приступ серьезно подкосил здоровье сценографа, но сила воли и поддержка близких сделали свое дело. Ему понадобилось несколько лет, чтобы восстановиться и научиться ходить заново.

Прошедшей зимой Борис Аркадьевич перенес коронавирус. К счастью, ему удалось победить болезнь, но весной случилась новая напасть. Сценограф сильно травмировался, и ему вновь пришлось пересесть в инвалидное кресло.

Буквально неделю назад стало известно о госпитализации Краснова. По предварительной информации у художника сцены случился повторный инсульт. Врачи боролись за его жизнь, но он впал в кому. Сейчас специалисты никаких прогнозов не дают.

По словам коллег, состояние здоровья Борисова действительно оставляет желать лучшего. Говорить подробно об этом они не хотят, поскольку считают подобные разговоры без воли самого человека не этичными.

Знакомые, которые продолжают поддерживать связь с близкими Бориса, искренне переживают за его здоровье. Один из коллег в разговоре с журналистами сообщил, что сейчас готовится передача на телевидении, где должны рассказать о последних годах жизни Краснова подробнее. Когда она выйдет в эфир и на каком канале, пока неизвестно.

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