Ольга Бузова сегодня, 04.06.2021, последние новости: как ее отношения с Манукяном

Поющая телеведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян объявили о своем расставании четыре месяца назад. В отличие от артистки музыкант никак не комментировал произошедшее. Он хранил в тайне истинную причину разрыва отношений и лишь отшучивался, объясняя, что 35-летняя звезда «не его человек».Поклонники хвалили Манукяна за сдержанность и даже надеялись на скорое примирение звезд. Но не тут-то было. Сначала Дава стал ведущим телешоу «Дом-2» вместо Ольги, а затем начал откровенно и публично ее оскорблять.Так, буквально несколько часов назад рэпер оставил жесткий комментарий на странице музыканта из группы Бузовой в Instagram.«Кто сможет назвать все песни, которые мы написали для Ольги в тандеме с Романом Мясниковым?» - поинтересовался у фанатов Александр Степанов.«Так вот эта клоака, откуда все дерьмо вытекает. Респект!» - одним из первых отметился под постом Дава.Между тем, волгоградцы до сих пор обсуждают поведение поп-исполнительницы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest, который состоялся на минувших выходных. Одни горожане третий день подряд сетуют на низкий уровень культуры в Волгограде, а другие не понимают, зачем с помощью скандала повышать узнаваемость Бузовой.КВыступление исполнительницы, получившей известность за счёт участия в скандальном телепроекте «Дом-2», волгоградцы не оценили и назвали «позорищем». Некоторые представители общественности даже призвали наказать поп-диву за мелкое хулиганство, а партия «Коммунисты России» не упустила случая напомнить о своём существовании, потребовав вообще запретить её концерты.У многих волгоградских общественников и авторов анонимных Telegram-каналов такой масштабный скандал вокруг выступления певицы, чьё творчество никогда не считалось эталоном хорошего вкуса, вызвал удивление. «Народ, а что, собственно, ожидали от Бузовой? У нее вся жизнь – хайп. Я вообще не удивлена ни капли. Человек деньги так зарабатывает», – отметила волгоградский блогер Арина Добрая.«Ну, плела всякую чушь со сцены, ну, отвешивала «фак» – что такого? Шнура же не запретили. Вот уж тлетворное влияние и пропаганда алкоголя», – иронично отмечает волгоградский Telegram-канал «Сталингумрак». – «Накинулись на бедную Бузову – то палец не тот, то фото на фоне храма. Хотя, не будем лукавить, не бедная она вовсе».Пользователи соцсетей также отмечают, что у них больше вопросов к родителям, отпустившим своих детей на концерт с участием исполнительницы из «Дома-2», нежели к самой певице. «Я как бы дико извиняюсь, и совсем не намерен защищать Бузову, которая толком-то и петь не умеет. Но что вы тут за истерику развели из-за показанного фака? Волгоград, что ли, культурная столица России, и у нас никто матом не ругается и неприличные жесты друг другу не показывает?» – недоумевает волгоградец Василий М. «Чтобы не возмущаться, меньше ходить надо на такие концерты», – поддерживает Елена П. «Немного побузила, кошелёк набила, улыбнулась мило и отвалила», – иронизирует Сергей П.Напомним, Ольга Бузова не осталась в долгу и пообещала подать в суд на волгоградские СМИ, которые, по её мнению, намеренно пытались её опорочить. Если судебные процессы по этому поводу и впрямь состоятся, они наверняка будут весьма увлекательными – можно ожидать культурологических экспертиз по поводу значения среднего пальца в изобразительном искусстве и шоу-бизнесе, а также глубокого лингвистического анализа выражений, якобы употреблявшихся г-жой Бузовой со сцены.