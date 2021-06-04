Детские пособия летом 2021 года: какие положены и кому, последние новости сегодня, 04.06.2021

Семьи, получающие выплаты на детей от трех до семи лет, могли лишиться средств из-за новых ограничений, вступивших в силу недавно.Среди программ, помогающих семьям с детьми в России, существует адресная: деньги выплачиваются на детей от трех до семь лет. Ранее правила получения этого пособия были крайне простыми: льготу получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе.Тем, кто претендует на эти выплаты, стоит тщательно изучить порядок и условия их получения. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов."Так, по новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Кроме этого, было введено правило "нулевого дохода". Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины", - пояснил Денисов.Такие изменения были введены для того, чтобы пособия получали только те семьи, которые действительно в них нуждаются. Однако этих правительственных выплат лишились и те семьи, которые действительно нуждаются в государственной помощи, так как не имеют официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона.Тем временем, президент РФ Владимир Путин уточнил, кто получит новую социальную выплату в 10 тыс. руб. Со слов Президента выплату по новую единовременную выплату получат те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.Напомним, что в первоначальном тексте проекта указа 10 тыс. руб. полагались только семьям, в которых детям исполнилось 6 лет до марта 2021 года.«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых… по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет», - сообщил Путин. При этом для школьников-инвалидов предусмотрят особый порядок выплаты.