Детские пособия летом 2021 года: какие положены и кому, последние новости сегодня, 04.06.2021

Сегодня
Сирия 16 июня 2021 последние новости на сегодня, какая обстановка сейчас в Идлибе, обзор карты боевых действий за 16.06.2021
Результаты ЕГЭ в 2021 когда появятся в интернете, где можно узнать по паспортным данным
Пересдача ОГЭ по математике 16 июня 2021, кого допускают, как будет проходить
Индексация пенсий работающим пенсионерам последние новости из Госдумы сегодня, 16.06.2021
Алексей Навальный 16 июня 2021 как самочувствие, последние новости 16.06.2021 о состоянии здоровья
Вакцинация от коронавируса будет ли принудительная в России, что говорят власти
Коронавирус в России 2021 сколько заболевших на сегодня, 16.06.2021, последние новости
Как с 15 июня работают в Москве поликлиники, МФЦ, ЗАГСы и другие госучреждения, график работы изменился или нет в связи с выходными
Ситуация с коронавирусом в Москве сегодня 16.06.2021, сколько заболевших на данный момент
Лариса Шойгу причина смерти, что случилось с сестрой Сергея Шойгу
Алексей Навальный сегодня, 11.06.2021, свежие новости, где он сейчас находится, что случилось
Михаил Ефремов сегодня, 11 июня 2021, последние новости о жизни в тюрьме, что нового слышно про актера на 11.06.2021
11 июня 2021 сокращенный ли рабочий день, как работаем и отдыхаем на День России
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, когда откроют Египет для россиян, последние новости для туристов сегодня, 11.06.2021
Ольга Бузова: последние новости на сегодня, 11.06.2021
Турцию для россиян когда откроют, последние новости сегодня, 11.06.2021, о полетах из России в Турцию
Выплаты на детей от 8 до 17 лет когда перечислят на карты в 2021 году, сроки выплат новых детских пособий
Казанский стрелок, последние новости сегодня, 11.06.2021, что нового про Ильназа Галявиева известно
Пенсии в июне 2021 когда выплатят, график выплаты пенсий, сроки перечисления на карту
Уголовная амнистия 2021 в России, последние новости, когда состоится и кто сможет выйти на свободу из заключенных
Все новости
Категории / Новости

Детские пособия летом 2021 года: какие положены и кому, последние новости сегодня, 04.06.2021

4-06-2021, 08:09

Детские пособия летом 2021 года: какие положены и кому, последние новости сегодня, 04.06.2021
Семьи, получающие выплаты на детей от трех до семи лет, могли лишиться средств из-за новых ограничений, вступивших в силу недавно.

Среди программ, помогающих семьям с детьми в России, существует адресная: деньги выплачиваются на детей от трех до семь лет. Ранее правила получения этого пособия были крайне простыми: льготу получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Новости о детских пособиях в России

Тем, кто претендует на эти выплаты, стоит тщательно изучить порядок и условия их получения. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.




"Так, по новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Кроме этого, было введено правило "нулевого дохода". Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины", - пояснил Денисов.

Такие изменения были введены для того, чтобы пособия получали только те семьи, которые действительно в них нуждаются. Однако этих правительственных выплат лишились и те семьи, которые действительно нуждаются в государственной помощи, так как не имеют официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин уточнил, кто получит новую социальную выплату в 10 тыс. руб. Со слов Президента выплату по новую единовременную выплату получат те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.

Напомним, что в первоначальном тексте проекта указа 10 тыс. руб. полагались только семьям, в которых детям исполнилось 6 лет до марта 2021 года.

«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых… по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет», - сообщил Путин. П

ри этом для школьников-инвалидов предусмотрят особый порядок выплаты.

Также по теме
Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте: сроки перечисления детских пособий
Новости // 2-03-2021, 06:54
Выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги на карту
Новости // 14-03-2021, 11:05
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Новости // 4-03-2021, 06:52
Когда будут выплаты на детей с 3 до 7 лет в феврале 2021: сроки перечисления детских пособий на карту
Новости // 7-02-2021, 08:08
Пособия на детей от 3 до 7 лет: когда перечислят в феврале 2021, изменения детских выплат
Новости // 8-02-2021, 06:41
Детские пособия в феврале 2021 года: кому увеличат, какие положены на детей до 8 лет
Новости // 10-02-2021, 07:21
Выплата пособий на детей от 3 до 7 лет: когда перечислят детские выплаты в феврале 2021, кому пришли деньги
Новости // 9-02-2021, 06:45
Пособия на детей в феврале 2021: когда придут деньги на детей от 3 до 7 лет, сроки перечисления на карту
Новости // 10-02-2021, 07:21
Категории / Новости
Сирия 16 июня 2021 последние новости на сегодня, какая обстановка сейчас в Идлибе, обзор карты боевых действий за 16.06.2021
Категории / Новости
Результаты ЕГЭ в 2021 когда появятся в интернете, где можно узнать по паспортным данным
Категории / Новости
Пересдача ОГЭ по математике 16 июня 2021, кого допускают, как будет проходить
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия