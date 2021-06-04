Алексей Навальный сегодня, 4 июня 2021, последние новости сейчас, 04.06.2021

Алексей Навальный подал иск к колонии №?2 в Покрове в связи с тем, что его постановили на учет как склонного к побегу и после этого стали будить по ночам для проверки. Судебная инстанция рассмотрев иск отказалась удовлетворять требования блогера.В суде Навальный заявлял, что этот статус установлен на неопределенный срок."Я сейчас смотрю протокол - там нет срока. Это получается, я пожизненно склонен к побегу? Вот сейчас против меня возбудили еще три уголовных дела. Дадут мне по ним еще 10 лет сверху. И еще, получается, я на 10 лет буду склонен к побегу?" - задался вопросом Навальный.Навальный жаловался, что из-за статуса склонного к побегу его каждый час будит сотрудник колонии и снимает на видео. Он считает, что это нарушает его право на восьмичасовой сон, гарантированное всем заключённым."Если я ставлюсь на профучет, то я ставлюсь на какой-то срок, правильно? Ну, напишите - 100 лет, чтобы я знал. Но там ведь нет никакого срока", - отмечал он.Представитель исправительной колонии № 2 в суде говорила, что учреждение автоматически ставит на учет тех, кто получил этот статус в СИЗО. Также она просила приобщить к материалам справку, что никто из осужденных не жаловался на нарушение сна. На это Навальный ответил, что другие опасаются писать жалобы, так как «боятся, что их убьют или в СИЗО закроют».При этом сняться с учета можно в случае освобождения, смерти или по решению специальной комиссии, процедура подачи заявления в которую не предусмотрена. Навальному объяснили, что для снятия статуса нужно «положительно себя вести».Алексей Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше". Блогер не раз нарушал условия, прописанные в приговоре об условном наказании. В 2021 году срок заключения был заменен на реальный.