Турция сегодня, 04.06.2021, последние новости для российских туристов, открыли границы или нет, что нового известно на 4 июня 2021

Правила въезда для вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян с 1 июня упростила Турция. Теперь при въезде в страну не нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сообщает Turkish Airlines со ссылкой на решение властей республики. В Ассоциации туроператоров России подтвердили информацию.Граждане России, которые переболели коронавирусом или вакцинировались против него, теперь не будут сдавать тест при въезде в Турцию. С 1 июня правила упростили для россиян и граждан ряда других стран.Вместо ПЦР-теста теперь можно просто предоставить сертификат о прививке. Вакцинация должна быть пройдена не менее чем за 14 дней до въезда в Турцию. Переболевшие могут предоставить справку о том, что они перенесли коронавирус не позже чем за 6 месяцев до въезда.Ежели таких документов нет, сдать тест все-таки придется. Он должен быть сделан не позже чем за 72 часа до въезда в страну. Подойдет также тест на антитела давностью не более 48 часов. Кроме того, все гости Турции все еще должны заполнять электронные анкеты для получения «кода здоровья».Необходимо напомнить о том, что полеты в Турцию закрыли 15 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Потом запрет продлили до 21 июня. Туристы надеются на возобновление авиасообщения в июле.Тем временем, Россия с 10 июня возобновит регулярное авиасообщение с восемью странами: Венгрией, Австрией, Люксембургом, Ливаном, Марокко, Маврикием и Хорватией, а также чартерное - с Албанией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.В сообщении говорится, что принято решение возобновить на взаимной основе с 10 июня 2021 года международное авиасообщение с Австрией (Москва-Вена дважды в неделю), Ливаном (Москва-Бейрут один раз в неделю), Венгрией (Москва-Будапешт дважды в неделю). Также будут осуществляться авиарейсы: Москва-Люксембург один раз в неделю, Москва-Порт-Луи дважды в неделю, Москва-Рабат (дважды в неделю) и Москва-Загреб дважды в неделю. Один раз в неделю с 10 июня из Москвы будут осуществляться чартеры Москва-Тирана в Албанию Оперативный штабом принял решение об увеличении с 10 июня 2021 года числа авиарейсов в Белоруссию по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе.Кроме того, по решению оперативного штаба со 2 июня три раза в неделю на взаимной основе вновь будут выполняться регулярные рейсы маршрутом Москва–Лондон.