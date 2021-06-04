Турция сегодня, 04.06.2021, последние новости для российских туристов, открыли границы или нет, что нового известно на 4 июня 2021

Сегодня
Сирия 16 июня 2021 последние новости на сегодня, какая обстановка сейчас в Идлибе, обзор карты боевых действий за 16.06.2021
Результаты ЕГЭ в 2021 когда появятся в интернете, где можно узнать по паспортным данным
Пересдача ОГЭ по математике 16 июня 2021, кого допускают, как будет проходить
Индексация пенсий работающим пенсионерам последние новости из Госдумы сегодня, 16.06.2021
Алексей Навальный 16 июня 2021 как самочувствие, последние новости 16.06.2021 о состоянии здоровья
Вакцинация от коронавируса будет ли принудительная в России, что говорят власти
Коронавирус в России 2021 сколько заболевших на сегодня, 16.06.2021, последние новости
Как с 15 июня работают в Москве поликлиники, МФЦ, ЗАГСы и другие госучреждения, график работы изменился или нет в связи с выходными
Ситуация с коронавирусом в Москве сегодня 16.06.2021, сколько заболевших на данный момент
Лариса Шойгу причина смерти, что случилось с сестрой Сергея Шойгу
Алексей Навальный сегодня, 11.06.2021, свежие новости, где он сейчас находится, что случилось
Михаил Ефремов сегодня, 11 июня 2021, последние новости о жизни в тюрьме, что нового слышно про актера на 11.06.2021
11 июня 2021 сокращенный ли рабочий день, как работаем и отдыхаем на День России
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, когда откроют Египет для россиян, последние новости для туристов сегодня, 11.06.2021
Ольга Бузова: последние новости на сегодня, 11.06.2021
Турцию для россиян когда откроют, последние новости сегодня, 11.06.2021, о полетах из России в Турцию
Выплаты на детей от 8 до 17 лет когда перечислят на карты в 2021 году, сроки выплат новых детских пособий
Казанский стрелок, последние новости сегодня, 11.06.2021, что нового про Ильназа Галявиева известно
Пенсии в июне 2021 когда выплатят, график выплаты пенсий, сроки перечисления на карту
Уголовная амнистия 2021 в России, последние новости, когда состоится и кто сможет выйти на свободу из заключенных
Все новости
Категории / Новости

Турция сегодня, 04.06.2021, последние новости для российских туристов, открыли границы или нет, что нового известно на 4 июня 2021

4-06-2021, 08:09

Турция сегодня, 04.06.2021, последние новости для российских туристов, открыли границы или нет, что нового известно на 4 июня 2021
Правила въезда для вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян с 1 июня упростила Турция. Теперь при въезде в страну не нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сообщает Turkish Airlines со ссылкой на решение властей республики. В Ассоциации туроператоров России подтвердили информацию.

Когда откроют Турцию для россиян: последние новости сегодня, 4 июня 2021

Граждане России, которые переболели коронавирусом или вакцинировались против него, теперь не будут сдавать тест при въезде в Турцию. С 1 июня правила упростили для россиян и граждан ряда других стран.




Вместо ПЦР-теста теперь можно просто предоставить сертификат о прививке. Вакцинация должна быть пройдена не менее чем за 14 дней до въезда в Турцию. Переболевшие могут предоставить справку о том, что они перенесли коронавирус не позже чем за 6 месяцев до въезда.

Ежели таких документов нет, сдать тест все-таки придется. Он должен быть сделан не позже чем за 72 часа до въезда в страну. Подойдет также тест на антитела давностью не более 48 часов. Кроме того, все гости Турции все еще должны заполнять электронные анкеты для получения «кода здоровья».

Необходимо напомнить о том, что полеты в Турцию закрыли 15 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Потом запрет продлили до 21 июня. Туристы надеются на возобновление авиасообщения в июле.

Тем временем, Россия с 10 июня возобновит регулярное авиасообщение с восемью странами: Венгрией, Австрией, Люксембургом, Ливаном, Марокко, Маврикием и Хорватией, а также чартерное - с Албанией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В сообщении говорится, что принято решение возобновить на взаимной основе с 10 июня 2021 года международное авиасообщение с Австрией (Москва-Вена дважды в неделю), Ливаном (Москва-Бейрут один раз в неделю), Венгрией (Москва-Будапешт дважды в неделю). Также будут осуществляться авиарейсы: Москва-Люксембург один раз в неделю, Москва-Порт-Луи дважды в неделю, Москва-Рабат (дважды в неделю) и Москва-Загреб дважды в неделю. Один раз в неделю с 10 июня из Москвы будут осуществляться чартеры Москва-Тирана в Албанию Оперативный штабом принял решение об увеличении с 10 июня 2021 года числа авиарейсов в Белоруссию по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе.

Кроме того, по решению оперативного штаба со 2 июня три раза в неделю на взаимной основе вновь будут выполняться регулярные рейсы маршрутом Москва–Лондон.

Также по теме
Последние новости Турции для российских туристов на сегодня, 03.06.2021, когда возобновятся чартеры в 2021 году, свежая информация
Новости // 3-06-2021, 15:56
Турция, последние новости сегодня, 1 июня 2021, для туристов из России, когда полетят чартеры в Турцию в 2021 году
Новости // 1-06-2021, 07:51
Турция сегодня, 31.05.2021, последние новости для российских туристов на 31 мая, когда откроют границы и полетят чартеры на курорты
Новости // 31-05-2021, 06:56
Турция сегодня, 30.05.2021, последние новости для туристов из России, когда откроют границы и полетят чартеры на курорты
Новости // 30-05-2021, 08:30
Турция, последние новости на сегодня, 30 мая 2021, для туристов о сроках открытия курортов, когда полетят чартеры
Новости // 30-05-2021, 08:27
Турция, последние новости сегодня, 31 мая 2021, для туристов из России, когда полетят чартеры в Турцию в 2021 году
Новости // 31-05-2021, 06:56
Турция сегодня, 28.05.2021, последние новости для туристов из России, когда откроют границы и полетят чартеры
Новости // 28-05-2021, 06:52
Турция сегодня, 4 июня 2021, последние новости для туристов из России, когда откроют границы и полетят чартеры
Новости // 4-06-2021, 08:09
Категории / Новости
Сирия 16 июня 2021 последние новости на сегодня, какая обстановка сейчас в Идлибе, обзор карты боевых действий за 16.06.2021
Категории / Новости
Результаты ЕГЭ в 2021 когда появятся в интернете, где можно узнать по паспортным данным
Категории / Новости
Пересдача ОГЭ по математике 16 июня 2021, кого допускают, как будет проходить
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия