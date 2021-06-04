Михаил Ефремов 4 июня 2021, последние новости сегодня, что случилось, какие новые данные на 04.06.2021 об актере

Сразу несколько изданий опубликовали информацию о том, что Михаила Ефремова якобы перевели под домашний арест. СМИ связали это с тем, что актер в момент совершения смертельного ДТП находился под наркотиками и сдал своих дилеров.В прессе утверждали, что теперь Ефремов находится в своей квартире и даже может гулять неподалеку от дома, а находиться в колонии для него было небезопасно. Журналисты решили проверить слухи и поговорили с соседями артиста по жилому дому.Оказалось, Ефремова в последний раз видели тогда, когда его увозили в полицейской машине.«В последнее время Ефремова тут никто не видел, это сто процентов!», «Он очень приветливый и вежливый. Яркий представитель интеллигенции», «Лично я его часто видел только прошлым летом - когда его увозили в суд, а потом он возвращался. В ближайшее время я точно его не встречал», - поведали соседи артиста.Также накануне выяснилось, что Михаилу Ефремову пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь. Медики колонии, в которой он отбывает наказание, спасали актера от приступа хронического заболевания.Близкий друг артиста и виновника смертельного ДТП рассказал, что во время отбывания наказания жизнь Михаила Ефремова не так радужна и безоблачна, как хотелось бы. Он искренне раскаивается в том, что произошло, но при этом понимает, что назад ничего не вернуть. Мужчина старается смириться с нынешним своим положением дел и выполняет все, что ему поручают в колонии.У Ефремова нет абсолютно никаких привилегий. Большую часть суток он работает на местном производстве. Например, в его обязанности входит вшивание молний в костюмы индивидуальной защиты, которые в дальнейшем будут переданы медработникам. Данная категория заключенных относится к так называемым «элитно-престижным».Сразу после попадания в места лишения свободы артист мечтал организовать свой собственный театр. Однако на сегодняшний день эта идея остается лишь нереализованной мечтой. При этом об условно-досрочном освобождении актера также речь не идет.Здоровье Михаила Ефремова достаточно крепкое и ему не приходится часто обращаться за помощью к медикам. Однако один раз у него все же случился приступ хронического заболевания, местным врачам удалось купировать болезнь и поставить артиста на ноги.