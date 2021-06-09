Проходные баллы ЕГЭ 2021 по всем предметам, какой минимальный балл для аттестата и поступления в ВУЗ

ЕГЭ в 2021 году состоит из двух частей - из тестовых заданий с краткими ответами (они заносятся в Бланк ответов №1) и развернутые ответы (их необходимо написать в Бланке ответов №2). Затем специалисты оценивают проделанную работу и выставляют соответствующие баллы.В процессе проверки экзаменов ученикам начисляются первичные баллы, которые немного позже переводятся в тестовые, и являются основанием для поступления в университет. Рособрнадзор отвечает за установление минимальных баллов. Существуют первичные и тестовые баллы.После того, как одиннадцатиклассник сдал экзамен по ЕГЭ, ему устанавливают первичные баллы. Он начисляется за каждый правильный ответ в заданиях. Каждый этап имеет свой коэффициент, при суммировании всех баллов выходит первичный результат. Это предварительная оценка, которая впоследствии переводится во вторичный балл.В результате подведения итогов, ученик, сдававший ЕГЭ получает тестовый балл, который начисляется по стобалльной шкале. По таким баллам выпускники школ могут поступить в ВУЗ.Изначально было установлено 2 обязательных предмета для сдачи ЕГЭ в 11-м классе. В данный перечень входила математика и русский язык.Однако из-за ситуации в стране, которая была вызвана коронавирусной инфекцией, Министерство образования приняло решение отметить математический экзамен. Поэтому в нынешнем году для аттестата, выпускнику достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку на 24 балла.Чтобы поступить в Высшие учебные заведения придется постараться, чтобы набрать минимальный проходящий балл. Что касается проходных баллов на ВУЗ на бюджетное место, то каждый университет самостоятельно решает, какой балл будет проходящим.Далее представлена таблица, в которой указаны минимальные баллы по всем предметам: