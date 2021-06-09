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Борис Моисеев сегодня, 09.06.2021, последние новости, как себя чувствует, состояние здоровья на данный момент, 9 июня 2021

9-06-2021, 08:13

Борис Моисеев сегодня, 09.06.2021, последние новости, как себя чувствует, состояние здоровья на данный момент, 9 июня 2021
В жизни певца Бориса Моисеева "черная полоса" началась после перенесенного инсульта, от последствий которого ему приходилось восстанавливаться на протяжении длительного времени. Вскоре случился повторный удар, который оказался не менее тяжелым.

Борис Моисеев: свежие новости на сегодняшний день, 9 июня 2021

Не так давно появлялись слухи о возможном возвращении Моисеева на сцену - мол, артист планировал исполнить легендарную "Голубую луну" с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом. Однако на эстраде он, скорее всего, появится еще не скоро: тот же директор признает, что сейчас Моисеев больше мечтает о путешествиях, чем о былой популярности. В ближайшие месяцы Борис может покинуть Россию.




Согласно самым последним новостям, Борис Моисеев планирует грядущим летом отправиться за границу, чтобы в более интенсивном режиме продолжить все реабилитационные мероприятия. В частности, артист намерен перебраться в Юрмалу. В латвийском городе Борис будет продолжать восстанавливать свое здоровье, которое изрядно пошатнулось после двух пережитых инсультов.

"Бывшая возлюбленная артиста - бизнесвумен Адель Тодд - ждет его с нетерпением. Вместе они долго гуляют вдоль океана и даже занимаются йогой", - рассказал представитель исполнителя Сергей Горох, пояснив, что в Юрмале Моисеев продолжит реабилитацию, которую он начал под присмотром отечественных медиков.

Некогда востребованный исполнитель часто общаться с Аллой Пугачевой. По словам Гороха, некоторые знакомые Бориса Моисеева предлагали ему финансовую помощь, однако музыкант всегда отказывался от нее, так как называет себя вполне обеспеченным человеком.

Наиболее внимательные поклонники певца знают о том, что в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Сейчас артист практически не появляется на публике. В близком окружении исполнителя объяснили, что за последнее время он заметно поправился, но при этом менять свой образ жизни не хочет.

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