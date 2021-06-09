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Эдвард Бил, последние новости сегодня, 09.06.2021, что нового известно об уголовном деле против блогера

9-06-2021, 08:13

Эдвард Бил, последние новости сегодня, 09.06.2021, что нового известно об уголовном деле против блогера
Эдвард Бил после задержания полицией признался, что был за рулем своего авто, и предложил помощь потерпевшим в результате ДТП.

Как говорится в сообщениях телеграм-каналов LifeShot, Mash и 112, которые получили в свое распоряжение часть видео с допроса блогера, он сотрудничает с полицией.

"Я был за рулем", - пранкер Эдвард Бил признается на нем, в том, что был за рулем синей Audi в момент ДТП.

Эдвард Бил: последние новости сегодня, 9 июня 2021

Решением столичного суда блогеру Эдварду Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В его отношении возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, ему грозит до двух лет тюремного заключения.




Между тем, накануне стало известно о том, что Бил продал свои машины, чтобы компенсировать пострадавшим во время ДТП с его участием в центре Москвы ущерб.

"Автомобили проданы. Не продается то, что не рентабельно", - поведал пранкер, заявив, что возникают все новые люди, которые хотят доказать, что тоже пострадали в процессе аварии, чтобы, согласно словам Била, получить компенсацию.

Тем временем, руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил внести поправки в ст. 326 УК и статью, предусматривающую наказание за использование поддельного автомобильного номера, назвать "Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства".

Автор инициативы уверен, что целесообразно ужесточить ответственность за использование поддельного номера до года исправительных работ.

Он объяснил, что сейчас за это нарушение предусмотрено административное наказание в виде лишения прав на срок до одного года. Но, по мнению депутата, этого недостаточно для того, чтобы нарушитель отказался и далее повторять подобное нарушение.

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