Индексация пенсий работающим пенсионерам, когда произойдет, последние новости сегодня, 09.06.2021

Индексация пенсий работающих граждан РФ будет возможна, когда в бюджете появятся дополнительные средства, заявил сенатор Валерий Рязанский. Таким образом он отреагировал на регулярно возникающие предложения вернуть индексацию трудящимся гражданам.В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) направили письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий, которая не проводилась с 2016 года. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что этот сигнал будет услышан, и инициатива будет реализована, но в какое время - это дело ресурсов.«Мы ожидали, что в послании [президента Федеральному собранию] прозвучит ответ на этот вопрос, но в условиях ограничений по бюджету, а индексация проводится за счет бюджетных ресурсов, был отдан приоритет семьям с детьми. Выбор приоритетов в социальной политике бывает всегда и, учитывая, что нужно выбрать самые болевые точки, демографический фактор, вполне естественно, что президентом выбран такой приоритет», - пояснил сенатор.По словам Рязанского, все фракции, все члены Совета Федерации однозначно заявляли о необходимости поддержки этого вопроса. Зампред комитета по социальной политике назвал индексацию пенсий вопросом времени и возможностей. При этом он заявил, что рассматривается вариант адресной помощи работающим пенсионерам.«Если взять группу работающих пенсионеров, то она неоднородна. Достаточно большой процент пенсионеров, для которых нельзя говорить, что зарплата является той частью доходов, без которой жить невозможно. У нас большая часть пенсионеров работает в сфере науки, искусства, с целью управления. Все это говорит, что эта часть пенсионеров работает в силу продолжения служения своей профессии. Поэтому я думаю, что у правительства были предложения адресной индексации, исходя из доходности работающих [пенсионеров]», - предположил член Совфеда.Рязанский заявил, что понимает недовольство пенсионеров, но в данном случае, исходя из возможностей бюджета, было решено сделать выбор в пользу семей с детьми.«Все по-своему правы. Но принимать решение в условиях ограничений это всегда тяжело. Это всегда вопрос серьезного и взвешенного выбора. Но он всегда, как правило, за высшим политическим руководством, за президентом. Сейчас наиболее приоритетной, наиболее чувствительной является тема поддержки демографии, тема семей с детьми», - рассказал Рязанский.Индексация пенсий работающим гражданам прекратилась в 2016 году. На такой шаг пришлось пойти из-за большого дефицита Пенсионного фонда. Власти обещали восстановить индексацию после улучшения экономической ситуации в стране.В свою очередь Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, так как в первоочередной поддержке нуждаются неработающие граждане, которые вышли на отдых. Руководитель ведомства Антон Силуанов во время выступления в Государственной думе заявил, что инициатива ввести индексацию пенсий работающим пенсионерам обсуждалась на разных уровнях, но ведомство не поддержало ее. Позиция Минфина такая - пенсия компенсирует утраченный заработок, а если пенсионер получает пенсию, но, при этом, работает, то заработок не утрачен и пенсия не нуждается в индексации.