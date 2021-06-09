Ольга Бузова сегодня, 09.06.2021, последние новости, что нового известно о Бузовой на данный момент, 9 июня

Сегодня
Сирия 16 июня 2021 последние новости на сегодня, какая обстановка сейчас в Идлибе, обзор карты боевых действий за 16.06.2021
Результаты ЕГЭ в 2021 когда появятся в интернете, где можно узнать по паспортным данным
Пересдача ОГЭ по математике 16 июня 2021, кого допускают, как будет проходить
Индексация пенсий работающим пенсионерам последние новости из Госдумы сегодня, 16.06.2021
Алексей Навальный 16 июня 2021 как самочувствие, последние новости 16.06.2021 о состоянии здоровья
Вакцинация от коронавируса будет ли принудительная в России, что говорят власти
Коронавирус в России 2021 сколько заболевших на сегодня, 16.06.2021, последние новости
Как с 15 июня работают в Москве поликлиники, МФЦ, ЗАГСы и другие госучреждения, график работы изменился или нет в связи с выходными
Ситуация с коронавирусом в Москве сегодня 16.06.2021, сколько заболевших на данный момент
Лариса Шойгу причина смерти, что случилось с сестрой Сергея Шойгу
Алексей Навальный сегодня, 11.06.2021, свежие новости, где он сейчас находится, что случилось
Михаил Ефремов сегодня, 11 июня 2021, последние новости о жизни в тюрьме, что нового слышно про актера на 11.06.2021
11 июня 2021 сокращенный ли рабочий день, как работаем и отдыхаем на День России
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, когда откроют Египет для россиян, последние новости для туристов сегодня, 11.06.2021
Ольга Бузова: последние новости на сегодня, 11.06.2021
Турцию для россиян когда откроют, последние новости сегодня, 11.06.2021, о полетах из России в Турцию
Выплаты на детей от 8 до 17 лет когда перечислят на карты в 2021 году, сроки выплат новых детских пособий
Казанский стрелок, последние новости сегодня, 11.06.2021, что нового про Ильназа Галявиева известно
Пенсии в июне 2021 когда выплатят, график выплаты пенсий, сроки перечисления на карту
Уголовная амнистия 2021 в России, последние новости, когда состоится и кто сможет выйти на свободу из заключенных
Все новости
Категории / Новости

Ольга Бузова сегодня, 09.06.2021, последние новости, что нового известно о Бузовой на данный момент, 9 июня

9-06-2021, 08:13

Ольга Бузова сегодня, 09.06.2021, последние новости, что нового известно о Бузовой на данный момент, 9 июня
Недавно бывшая телеведущая скандально-известного шоу «Дом-2» сообщила на своей странице в социальной сети, что стала актрисой. В спектакле «Чудесный грузин», который расскажет о молодости Сталина, она сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

Ольга Бузова: последние новости сегодня, 9 июня 2021

Документ о сумме сделки был опубликован на сайте госзакупок. В тексте договора, который заключила Ольга Бузова и театр, указано, что цена составляет 446 810 руб, сообщает РИА Новости.

На сайте театра уточнили, что спектакль рассказывает о молодости вождя, о том, как его отправили на задание в Батуми. Постановка постепенно перерастает в детектив, где главной загадкой является личность Сталина.




Бузова подошла на роль медийного героя, прописанного в постановке МХАТа имени Горького "Чудесный грузин", объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков в эфире телеканала "Россия 24".

"Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающей невероятную власть", - поведал он.

Бояков добавил, что Бузову пригласили в спектакль "совершенно точно" не ради хайпа.

В шоу-бизнесе продолжаются баталии на тему приглашения Ольги Бузовой в постановку МХАТ. Не все артисты позитивно восприняли участие телеведущей и певицы в постановке. Режиссер Александр Молочников и вовсе высмеял этот факт.

У себя на странице в «Инстаграме» Молочников опубликовал фотографию, на котором держит на руках актрису Светлану Ходченкову. В комментариях бойфренд Екатерины Варнавы заявил, что меняет актрису на Бузову.

В ответ Игорь Верник в шутку заявил, что «берет» Ходченкову. Но отметилась и телеведущая Елена Летучая.

«Совсем Зрителя не уважают! Кто на неё пойдет?», - откликнулась Летучая.

По мнению телеведущей, сцена должна быть для талантов, а не для самозванцев. При этом Летучая отметила, что у нее самой нет таланта актерского и музыкального. Но видеть свою фамилию рядом с фамилией Бузовой она бы не хотела.

Появилась в комментариях и Ольга Бузова, которая заметила, что Летучая «какая-то злая». Телеведущей певица посоветовала заняться любовью, и напомнила, что на ТВ нет ни одного рейтингового шоу с ее участием.

Елена Летучая заметила, что телеведущей надо учиться слушать правду и критику, а, оскорбляя незнакомого человека, Бузова унизила себя.

Своим мнением об актерских талантах коллег поделилась в соцсетях и Полина Гагарина.

Выпускница МХАТ ответила поклонникам на вопрос о том, планирует ли она сниматься в кино или театре дальше. По словам Полины Гагариной, скоро всех ждет потрясающий фильм.

«А театр, почему бы и нет? У меня высшее театральное образование, и я бы хотела реализовывать его и дальше. Но, как стало известно, образование для приглашения в театр, не так важно теперь», - не указывая имен, написала Полина Гагарина.

Певица уточнила, что «недавний случай» ее, как и многих, возмутил.

Также по теме
Ольга Бузова, последние новости сегодня, 28.05.2021, что случилось с Бузовой, где она сейчас
Новости // 28-05-2021, 06:55
Ольга Бузова сегодня, 01.06.2021, последние новости, что случилось, как отношения с Давидом Манукяном
Новости // 1-06-2021, 07:51
Что случилось с Ольгой Бузовой, последние новости на сегодня, 29.05.2021, о состоянии здоровья
Новости // 29-05-2021, 07:54
Ольга Бузова сегодня, 27.05.2021, последние новости, с кем встречается, что нового слышно о Бузовой
Новости // 27-05-2021, 06:48
Ольга Бузова расстаётся с Давой
Новости // 23-02-2021, 13:33
Ольга Бузова сегодня, 04.06.2021, последние новости: как ее отношения с Манукяном
Новости // 4-06-2021, 08:09
Ольга Бузова сегодня, 30.05.2021, последние новости, что случилось с Бузовой
Новости // 30-05-2021, 08:27
Актриса Вера Ефремова: что случилось, причина смерти
Новости // 3-06-2021, 15:56
Категории / Новости
Сирия 16 июня 2021 последние новости на сегодня, какая обстановка сейчас в Идлибе, обзор карты боевых действий за 16.06.2021
Категории / Новости
Результаты ЕГЭ в 2021 когда появятся в интернете, где можно узнать по паспортным данным
Категории / Новости
Пересдача ОГЭ по математике 16 июня 2021, кого допускают, как будет проходить
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия