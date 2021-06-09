Ольга Бузова сегодня, 09.06.2021, последние новости, что нового известно о Бузовой на данный момент, 9 июня

Недавно бывшая телеведущая скандально-известного шоу «Дом-2» сообщила на своей странице в социальной сети, что стала актрисой. В спектакле «Чудесный грузин», который расскажет о молодости Сталина, она сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.Документ о сумме сделки был опубликован на сайте госзакупок. В тексте договора, который заключила Ольга Бузова и театр, указано, что цена составляет 446 810 руб, сообщает РИА Новости.На сайте театра уточнили, что спектакль рассказывает о молодости вождя, о том, как его отправили на задание в Батуми. Постановка постепенно перерастает в детектив, где главной загадкой является личность Сталина.Бузова подошла на роль медийного героя, прописанного в постановке МХАТа имени Горького "Чудесный грузин", объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков в эфире телеканала "Россия 24"."Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающей невероятную власть", - поведал он.Бояков добавил, что Бузову пригласили в спектакль "совершенно точно" не ради хайпа.В шоу-бизнесе продолжаются баталии на тему приглашения Ольги Бузовой в постановку МХАТ. Не все артисты позитивно восприняли участие телеведущей и певицы в постановке. Режиссер Александр Молочников и вовсе высмеял этот факт.У себя на странице в «Инстаграме» Молочников опубликовал фотографию, на котором держит на руках актрису Светлану Ходченкову. В комментариях бойфренд Екатерины Варнавы заявил, что меняет актрису на Бузову.В ответ Игорь Верник в шутку заявил, что «берет» Ходченкову. Но отметилась и телеведущая Елена Летучая.«Совсем Зрителя не уважают! Кто на неё пойдет?», - откликнулась Летучая.По мнению телеведущей, сцена должна быть для талантов, а не для самозванцев. При этом Летучая отметила, что у нее самой нет таланта актерского и музыкального. Но видеть свою фамилию рядом с фамилией Бузовой она бы не хотела.Появилась в комментариях и Ольга Бузова, которая заметила, что Летучая «какая-то злая». Телеведущей певица посоветовала заняться любовью, и напомнила, что на ТВ нет ни одного рейтингового шоу с ее участием.Елена Летучая заметила, что телеведущей надо учиться слушать правду и критику, а, оскорбляя незнакомого человека, Бузова унизила себя.Своим мнением об актерских талантах коллег поделилась в соцсетях и Полина Гагарина.Выпускница МХАТ ответила поклонникам на вопрос о том, планирует ли она сниматься в кино или театре дальше. По словам Полины Гагариной, скоро всех ждет потрясающий фильм.«А театр, почему бы и нет? У меня высшее театральное образование, и я бы хотела реализовывать его и дальше. Но, как стало известно, образование для приглашения в театр, не так важно теперь», - не указывая имен, написала Полина Гагарина.Певица уточнила, что «недавний случай» ее, как и многих, возмутил.