Уголовная амнистия 2021 в России, последние новости сегодня, 09.06.2021, когда пройдет

Свежие данные по поводу уголовной амнистии позволяют говорить о том, что в наступившем 2021 году она может состояться. По-крайней мере, такой вывод напрашивается сам собой после анализа недавнего комментария из уст президента Владимира Путина.В конце прошлого года Владимир Путин подчеркнул, что число осужденных в тюрьмах сократилось вдвое, и тем не менее обещал внимательно рассмотреть вопрос этого инструмента гуманизации."Известно, чем закончила царская Россия, когда временным правительством была выпущена огромная часть людей из-за решетки", - напомнил президент.По мнению Путина, достижения по снижению количества заключенных в тюрьмах отчасти связаны с повышающимся профессионализмом.Правозащитники, опираясь на свежую информацию, приходят к выводу, что с большой долей вероятности уголовная амнистия в нашей стране состоится в середине 2021 года. Однако более конкретные временные рамки они озвучивать затрудняются. Важно подчеркнуть, что на соответствующее решение властей будет влиять пандемия коронавируса.Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести амнистию среди осужденных по нетяжким статьям. Об этом омбудсмен заявила на координационном совете уполномоченных по правам человека по теме "Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы"."Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги", - поведала Москалькова.Она добавила, что упомянутые преступления должны должны быть наказаны, но не судимостью, ведь из-за нее человек не может трудоустроиться или взять кредит.Москалькова отметила, что судимость распространяется на всю семью, а побудить работодателя принять на работу человека, у которого есть судимость, задача очень сложная.В России амнистию в основном привыкли приурочивать к каким-то праздникам или важным датам. В последний раз ее провели в 2015 году, когда отмечалось 70 лет со дня Победы в ВОВ. В 2021 году, как считают некоторые специалисты, амнистию могут приурочить к юбилею существования Государственной думы.