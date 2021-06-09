Казанский стрелок Ильназ Галявиев, последние новости сегодня, 09.06.2021, о стрельбе в школе Казани, что нового слышно

Накануне появились очередные подробности стрельбы в казанской школе, что стало очень резонансным событием в нашей стране. В частности, стало известно, как арестовали казанского стрелка Ильназа Галявиева, который устроил расстрел школы в Татарстане.По информации СМИ, первым в школе подъехал майор полиции Ленар Мусин, находящийся в отпуске, он случайно проезжал мимо."В мае майор вышел в очередной отпуск. Но после длинных майских выходных поспать ему не дали. В понедельник, 11 мая, Мусин рано утром повез дочку в школу, которая учится в лицее №159 на Ноксинском спуске", - поведали журналисты.Затем полицейский поехал на мойку помыть машину, и путь как раз пролегал через 175-ю гимназию.В 09:20 он ехал мимо школы и услышал взрыв. Позже Мусин расскажет следователям: сначала подумал, что это взрыв бытового газа. Он выглянул из окна, но соседние многоквартирные дома стояли спокойно, окна целы.Мужчина понял, что-то произошло в школе, вышел из машины и побежал к зданию. У крыльца он увидел двоих мужчин. Один, с окровавленной головой, лежал. Другой стоял над ним и пытался помочь."Майор спросил: что случилось? «Стреляют. Какой-то мужчина, парень, весь в черном, на лице маска, на голове кепка», - примерно так ответил мужчина, который оказывал помощь раненому. У него «тыловик» взял телефон (свой забыл у родителей) и начал звонить 112. Занято!На вахте никого не было. А ко входу выбежали две женщины. Как окажется, это вахтерша и директор школы Амина Валеева. Мусин закричал им: «Вы вызвали полицию? Нажали кнопку КТС?!» Но его слова прервали выстрелы - 6–7 раз стреляли на третьем этаже.Офицер бросился внутрь школы. Пошел на звук. Следователям он потом расскажет: «Иду в направлении выстрелов, а сам думаю: ты не вооружен, вот что ты сделаешь?»Майор принял решение вернуться. Он вышел из школы и начал кричать в окна: закройте двери, никому не открывайте! В этот момент из школы выбежали несколько учеников младших классов. Их Мусин увел в свою машину", - пишет издание со слов майора полиции.Вскоре у школы появилась машины ППС и Росгвардии. Мусин попросил приехавших сотрудников вызвать скорые и подкрепление и снова пошел к школе.Там в фойе он и увидел стрелка Ильназа Галявиева и крикнул бойцу росгвардии направить на него оружие.В это время Галявиев поднял руки и сказал, что сдается, и что стрелял он. Молодого человека увели в машину ППС. Майор Мусин первым его и опросил. Далее он увидел заместителя начальника УВД Казани Валерия Самотошенкова, доложился ему как старшему по званию и ушел.По данным источников, на этой неделе руководство МВД по Татарстану ходатайствовало о присвоении майору Мусину государственной награды.Вместе с этим стало известно то, что Галявиев был студентом колледжа «ТИСБИ», изучал программирование, казался тихим и неконфликтным человеком, а некоторое время назад был отчислен из-за академической задолженности.Как рассказал источник, близкий к учреждению, молодой человек учился на 4 курсе, с декабря по 14 февраля 2021 года он проходил практику дистанционно, из дома, а с 15 февраля по 11 апреля - в частной фирме «Техтимарт».«За время учебы показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Уважительно относился к группе и преподавателям. Без вредных привычек», - говорится в характеристике.С сентября Галявиев пропускал занятия, а с 13 апреля этого года связь с ним «была потеряна». «Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен», - рассказали в пресс-службе «ТИСБИ».Тихим и необщительным назвала Галявиева и одна из его соучениц. «Я окончила школу в 2018 году, он был на год старше. Я с ним никогда не общалась, видела в школе. Он был очень скромный, казался тихим, необщительным. В компаниях я его не видела», - уточнила она.Галявиев Ильназ родился не 11 сентября, как писали ранее в СМИ, а 9 ноября. 9/11 - так пишут на американский манер, когда сперва пишется месяц, а затем день.По данным правоохранительных органов, предполагаемым мотивом стрельбы могла стать месть учительнице. Камеры также сняли, как Галявиев идет в школу с оружием в руках и машет прохожим.