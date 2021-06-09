Египет когда откроют для российских туристов, последние новости на сегодня, 09.06.2021

Регулярное авиасообщение между Россией и популярными курортами Египта должно возобновиться в июле 2021 года. Соответствующее поручение дал вице-премьер Андрей Белоусов.Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами было прервано в ноябре 2015 года после взрыва самолета Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. С тех пор неоднократно прорабатывалось его возобновление, но в связи с пандемией вопрос был отложен.Уже которую неделю обсуждается информация о скором возобновлении авиасообщения в Египет. Поговаривают, что это произойдет в начале июля.Российские авиакомпании ожидают, что авиасообщение в Египет возобновится уже в начале июля. Сначала будут прямые регулярные рейсы, а затем чартерные с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха.Как сообщил осведомленный источник, в настоящее время Москва и Каир подписали все необходимые документы, необходимые для регламентации полетов. За безопасностью российских рейсов будут следить специалисты одной из московских воздушных гаваней.В "Аэрофлоте" ранее уже говорили, что рассчитывают на возобновление авиаперелетов между Россией и Египтом уже в ближайшее время.Ранее наш сайт N4k.Ru писал о том, что список стран, в которые можно полететь отдыхать пополнился несколькими европейскими странами. На российском оперштабе также сообщили, что будет увеличено количество регулярных рейсов в неделю в такие страны как, Греция, Азербайджан, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.