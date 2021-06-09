Египет когда откроют для российских туристов, последние новости на сегодня, 09.06.2021

Регулярное авиасообщение между Россией и популярными курортами Египта должно возобновиться в июле 2021 года. Соответствующее поручение дал вице-премьер Андрей Белоусов.
Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами было прервано в ноябре 2015 года после взрыва самолета Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. С тех пор неоднократно прорабатывалось его возобновление, но в связи с пандемией вопрос был отложен.
Когда полетят чартеры из России в Египет
Уже которую неделю обсуждается информация о скором возобновлении авиасообщения в Египет. Поговаривают, что это произойдет в начале июля.
Российские авиакомпании ожидают, что авиасообщение в Египет возобновится уже в начале июля. Сначала будут прямые регулярные рейсы, а затем чартерные с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Как сообщил осведомленный источник, в настоящее время Москва и Каир подписали все необходимые документы, необходимые для регламентации полетов. За безопасностью российских рейсов будут следить специалисты одной из московских воздушных гаваней.
В "Аэрофлоте" ранее уже говорили, что рассчитывают на возобновление авиаперелетов между Россией и Египтом уже в ближайшее время.
Ранее наш сайт N4k.Ru писал о том, что список стран, в которые можно полететь отдыхать пополнился несколькими европейскими странами. На российском оперштабе также сообщили, что будет увеличено количество регулярных рейсов в неделю в такие страны как, Греция, Азербайджан, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.