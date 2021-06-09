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Что делать, если не сдал ОГЭ-2021, когда можно пересдать, резервные дни по русскому языку и математике

9-06-2021, 08:13

Что делать, если не сдал ОГЭ-2021, когда можно пересдать, резервные дни по русскому языку и математике
8 июня был резервным днем для сдачи экзамена по русскому языку выпускниками 9-х и 11-х классов. Сдают его те, кто получил неудовлетворительный результат в основном периоде, и те, кто не явился на экзамен по уважительной причине.

Когда можно пересдать ОГЭ в 2021 году: резервные дни

В ГВЭ по русскому языку участвуют 22 ученика 11-х классов. В этот день задействован один ППЭ (пункт проведения экзаменов) и 24 работника из образовательных учреждений города. Всего же для проведения ГВЭ подготовлено пять ППЭ, для ЕГЭ - девять ППЭ.




Выпускники девятых классов, сдающие основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике 2021 г., смогут подать апелляцию в конфликтную комиссию в четверг, 10 июня, и в пятницу, 11 июня, пишет региональный департамент образования на официальном сайте. Экзамен по математике девятиклассники писали 27 и 28 мая.

"Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по математике будет осуществляться конфликтной комиссией 10 июня и 11 июня 2021 г.", - пишет пресс-служба департамента.

Пресс-секретарь департамента образования региона Александра Мартиновская рассказала, что подать апелляцию можно по электронной почте в школу, где выпускники сдавали экзамен по математике. Руководитель переправит апелляцию конфликтной комиссии в электронном виде через защищенные каналы связи.

Заседание конфликтной комиссии пройдет во вторник, 15 июня, в 13:00 в дистанционном формате. Выпускник и его родители смогут присутствовать на заседании комиссии при предъявлении паспорта, уточнила Известно.ру Мартиновская.

Также собеседница добавила, что изменилась дата заседания конфликтной комиссии по русскому языку, теперь она пройдет в ближайшую пятницу, 11 июня, а не 14 июля, как сообщалось ранее.

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