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Турция, последние новости сегодня, 09.06.2021, для туристов из России, когда откроют границы и возобновится авиасообщение

9-06-2021, 09:35

Турция, последние новости сегодня, 09.06.2021, для туристов из России, когда откроют границы и возобновится авиасообщение
Со слов заместителя министра культуры и туризма Турции Надира Алпаслана, которые он озвучил российским журналистам, представители местного турбизнеса надеются, что российские туристы смогут посетить курорты страны после 21 июня.

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Алпаслан отметил, что до 21 июня в Турцию прибудет делегация из РФ, которая проведет инспекцию турецких курортов. Он подчёркивает, что в республике приняты все необходимые для снятия ограничений «антикоронавирусные» меры, обеспечивающие безопасность отдыхающих из других стран.




«Мы ожидаем, что это ограничение будет снято 21 июня со всей нашей верой и усилиями. Кроме того, мы ожидаем, что поездки в Турцию получат зеленый свет и в таких странах как Германия, Англия и Нидерланды», - поведал он.

Также замминистра культуры и туризма отметил, что, если это произойдет, то спрос на Турцию станет ажиотажным. И страна может вернуть рекордные показатели 2019 года. Надир Алпаслан предположил, что делегация из России, посетив туристические регионы, будет удовлетворена предпринятыми Турцией мерами для возвращения российских туристов. К тому же, к этому времени пройдет вакцинация большей части работников турсектора.

Российская целевая группа по коронавирусу сослалась на «серьезную эпидемиологическую ситуацию» в Турции из-за чего и приостановила полёты.

Тем не менее, ежедневные случаи заболевания коронавирусом в стране значительно снизились в последние недели до уровня ниже 6 тыс. - по сравнению с рекордным показателем выше 60 тыс. в апреле.

Это снижение побудило правительство еще больше ослабить меры, включая частичную отмену блокировки на выходные и открытие таких предприятий, как кафе и рестораны.

На долю россиян пришлось 20% всех иностранных туристов в апреле, когда Турция приняла 790 тыс. 687 туристов, указывает издание. Они также возглавили список посетителей по странам с января по апрель с 552 тыс. 48. Около 2,1 млн россиян приехали в прошлом году и 6 млн - за год до пандемии.

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