Выплаты летом на детей по 10000 рублей, когда перечислят деньги на школьников, как можно получить в 2021 году

Оформить получение выплаты в 10 тысяч рублей на школьников, в том числе первоклассников-шестилеток можно будет с августа 2021 года на портале госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР.В том случае, ежели родители уже подавали заявление в ПФР на выплаты детям в возрасте до 3 лет или с 3 до 16 лет, то заявление подавать не нужно. Новая выплата будет назначена на основании ранее поданных заявлений. Если ранее родители не обращались за выплатами, то необходимо подать.Условия предоставления единовременной выплаты:– родители и дети должны являться гражданами России;– право на выплату имеет каждый ребенок вне зависимости от доходов семьи;– если детей несколько, сумма увеличивается пропорционально количеству детей.Более точная информация о сроках начала выплаты скорее всего станет известна после 1 июля - к этой дате президент поручил подготовить правительству целостную систему мер поддержки российских семей с детьми.Тем временем, в России должен появиться безусловный базовый доход. С такой позицией выступили депутаты фракции «Справедливая Россия - За Правду» в Государственной думе.Парламентарии намерены обратиться в правительство с просьбой рассмотреть возможность предоставления всем российским гражданам ежемесячной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей.По задумке законотворцев, власти должны выплачивать эту сумму из бюджета гражданам вне зависимости от каких бы то ни было условий просто по факту их существования.По расчетам авторов идеи, ежегодно на эти цели потребуется выделять до 18 триллионов рублей. Эксперты уже заявили, что такие расходы пока неподъемны для российского бюджета.Вместе с тем, по словам заместителя председателя фракции эсеров Олега Шеина, начать реализацию концепции безусловного базового дохода стоит с семей с детьми, которым в прошлом году государство уже выплачивало по 10 тысяч рублей два месяца подряд.