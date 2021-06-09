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Михаил Ефремов сегодня, 09.06.2021, последние новости, как поживает актер, что нового слышно на 9 июня

9-06-2021, 09:35

Михаил Ефремов сегодня, 09.06.2021, последние новости, как поживает актер, что нового слышно на 9 июня
Сестра Миахила Ефремова сообщила, что артист уже привык к тому, что в колонии отсутствуют некоторые удобства. Однако, по ее словам, Ефремов тяжело переносит разлуку с любимым театром. Подобное признание стало неожиданным для поклонников артиста.

Михаил Ефремов: последние новости на сегодня, 9 июня 2021

Условия, в которых содержится актер, его сестра охарактеризовала как «общежитие для первоходов». При этом, считает Анастасия Ефремова, ее младший брат вряд ли сможет выдержать семь с половиной лет заключения.

По словам родственницы, в колонии Михаила Ефремова «любят» и «уважают». В свою очередь он старается бодриться, однако шутить стал меньше, что беспокоит женщину. От монотонной работы 57-летний Ефремов сильно устает (какие обязанности в ИК выполняет, не уточняется).

«Находиться ему там крайне непросто», - заметила старшая сестра актера.




Близкие Ефремова рассчитывают, что суд удовлетворит кассационную жалобу на приговор, которую он подал, как следует из открытых источников, еще в начале февраля. В ходе судебного разбирательства защита артиста просила о вынесении более мягкого вердикта – четыре года условно. Позже Мосгорсуд пошел на небольшие уступки, сократив ему срок с 8-ми до 7,5 лет колонии общего режима. Наказание отбывает под Белгородом.

Анастасия Ефремова рассказала, что ему звонят Гармаш, Сукачев, Охлобыстин, а также Высоцкий-младший. За прошедший год друзья навещали осужденного несколько раз. Со своей стороны сестра актера планирует поехать к нему в следующем месяце, в июле.

«Всякие вещи вкусные повезу», - сообщила она, добавив, что возьмет с собой мясо, рыбу и фрукты.

Год назад, 8 июня, внедорожник актера попал в смертельное ДТП. Ефремов, находившийся в сильном алкогольном опьянении, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль 57-летнего курьера Сергея Захарова, который позже скончался от полученных травм. Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года и отправлен в колонию общего режима в Белгородской области.

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