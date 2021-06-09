Анастасия Заворотнюк, последние новости сегодня, 09.06.2021, как состояние здоровья сейчас, 9 июня

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сменила имидж, после чего подписчики заметили, что она стала меньше походить на звездную мать.Заворотнюк показала фанатам результат своего преображения - девушка решила сменить цвет волос и немного укоротить длину. Она опубликовала в Instagram снимок и похвасталась новой прической. Сама модель уверена, что новый имидж ей к лицу.С этим согласились и преданные фанаты модели. Они заметили, что светлый оттенок волос делает ее еще моложе. Хотя многие высказали мнение, что девушке идет любой цвет и она всегда будет для них красавицей.Поклонники перестали сравнивать блогера с ее матерью - онкобольной актрисой, звездой «Моей прекрасной няни» Заворотнюк. Лишь одна подписчица отметила, что теперь модель совсем не похожа на родного человека, от чего ей стало грустно.Актриса Анастасия Заворотнюк почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее близкие рассказали о состоянии здоровья актрисы.Больше всех за Анастасию Заворотнюк переживает ее дочь. Он рассказала, что никак не может смириться с болезнью матери, и сама проходит лечение. Об этом Анна написала в Instagram."Страшная болезнь моей мамы, которая окончательно перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю", - поведала дочь актрисы.Анне приходится заниматься с психологом, чтобы справиться со своей болью. Последние несколько лет стали самыми тяжелыми для нее.Также недавно один из приближенных к семье Заворотнюк рассказал, что недавно у Анастасии случился рецидив. Актриса набрала много лишнего веса из-за гормонов и потеряла все волосы. Ее коллега сказал, что Заворотнюк стала неузнаваемой.Врачи разрешили знаменитости посещать бассейн, но во время плавания ей резко стало плохо. Обследование показало, что у нее закружилась голова из-за рецидива рака. Врачи прикладывают все усилия, чтобы вернуть стадию ремиссии.Ранее онкобольная Анастасия Заворотнюк лишилась всего бизнеса. Федеральная налоговая служба ликвидировала три фирмы, принадлежавшие звезде ситкома "Моя прекрасная няня". Соответствующее решение было принято налоговиками по ряду причин, среди которых: неуплата налогов и недостоверность предоставляемых сведений.