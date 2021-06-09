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Можно ли полететь из России в Египет сейчас: когда откроют египетские курорты для российских туристов, последние новости сегодня, 08.06.2021

9-06-2021, 09:35

Можно ли полететь из России в Египет сейчас: когда откроют египетские курорты для российских туристов, последние новости сегодня, 08.06.2021
О возвращении прямых перелетов на курорты Египта может быть объявлено в течение ближайших 7 дней. Об этом сообщают осведомленные источники. Их информацию подтверждает активная подготовка египетских властей к приему российских туристов. Главной интригой уже остаются не сроки, а статус и количество рейсов.

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В России и Египте снова заговорили о скором возобновлении рейсов на курорты Египта. Так, глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил о том, что авиакомпания ожидает перезапуска прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх «в ближайшие дни», что позволит «немного компенсировать» потери от приостановки авиасообщения с Турцией.




При этом Полубояринов не уточнил точные сроки запуска рейсов, подчеркнув, что не хочет гадать. «Мы подстроимся», - заявил он.

В свою очередь в Египте на минувшей неделе сразу три министра - авиации, здравоохранения и туризма - проинспектировали подготовку Хургады к приему российских туристов.

Снова публично было заявлено, что на курортах Красного моря вакцинировано 100% персонала, работающего в туристическом секторе. Более того, было подчеркнуто, что сотрудник не получит разрешение на работу в любом туристическом объекте, если он не привьется от COVID-19 до 1 июля 2021 года.

Губернатор провинции Красного моря Амр Ханафи сообщил египетским журналистам, что Хургада завершила подготовку к возвращению российских гостей.

Также было увеличено количество лабораторий по обработке ПЦР-тестов на COVID-19, количество медицинских бригад для тестирования туристов по прибытию, а также оснащение местной больницы для оказания экстренной помощи заболевшим ковидом.

Тем временем, в Египте были установлены минимальные цены на отели курортов. В настоящее время точную дату открытия рейсов на курорты страны назвать невозможно. Причина в том, что за это отвечает российская сторона.

По предварительным данным, открытие курортного сезона в Египте для россиян можно ожидать уже в ближайшие несколько недель. Так, на минувшей неделе страну посетила российская делегация по безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Ожидается, что именно эти города откроются первыми для туристов из РФ.

Как отмечают эксперты, с недавних пор в Египте был установлен минимальный порог стоимости размещения в отелях. Согласно постановлению, изданному министром туризма и древностей Халедом Эль-Анани, цена на номер начинается от $40 за проживание в пятизвездочном отеле и от $28 для отелей, у которых только четыре звезды. Однако в силу нормы вступят с 1 ноября 2021 года.

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