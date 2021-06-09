Результаты ОГЭ-2021 по паспортным данным, как узнать и где будут опубликованы, когда появятся итоги

Все желающие могут узнать результаты ОГЭ-2021 на официальном портале экзамена. Стоит отметить, что если ученики хотят получить аттестат, то им нужно сдать сразу два обязательных экзамена. В 2021 году главными экзаменами являются математика и русский язык.В этом году учащимся девятых классов решили немного облегчить жизнь. В России было принято решение отменить экзамен по предметам на выбор. Учащиеся, которые заканчивают девятый класс, готовятся к написанию итоговой контрольной работы по выбранным из списка предметам. Если у школьников есть паспорт, они могут ознакомиться с результатами экзамена на официальном портале в личном кабинете.На данный момент известно, что в скором времени будут опубликованы первые результаты по одному предмету ОГЭ. Результаты опубликуют в Сети до 9-10 июня 2021 года. Рассмотрение результатов произойдет не позднее 15-го числа. Стоит отметить, что дата публикации результатов, а затем и проверки экзамена по математике, остается неизвестной. Нужно следить за новостями, которые доступны на официальном портале экзамена.В 2021 году экзамены проводятся с соблюдением всех коронавирусных мер. Это значит, что необходимо пользоваться санитайзером, помнить о социальном дистанцировании и использовать средства индивидуальной защиты. Все эти правила касаются и тех учеников, которые в этом году сдают ЕГЭ. Получения аттестата в этих экзаменах очень важно для тех, кто хочет поступить в высшее учебное учреждение.