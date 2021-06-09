Эдвард Бил сегодня, 8 июня 2021, последние новости, что нового слышно об уголовном деле против блогера сейчас, 08.06.2021

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после крупного ДТП в центре Москвы. По версии следствия, Бил, находясь за рулем Audi, спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей. В результате столкновения сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова получила серьезные травмы.Участнику резонансного ДТП на Садовом кольце в Москве блогеру Эдварду Билу, настоящее имя которого Эдуард Биль, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.Отмечается, что проведены обыски по месту фактического проживания фигуранта и допросы свидетелей ДТП. Также изъяты и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи камер наружного городского наблюдения.В МВД напомнили, что статья предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.Решением столичного суда блогеру Эдварду Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В его отношении возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, ему грозит до двух лет тюремного заключения.Между тем, накануне стало известно о том, что Бил продал свои машины, чтобы компенсировать пострадавшим во время ДТП с его участием в центре Москвы ущерб."Автомобили проданы. Не продается то, что не рентабельно", - поведал пранкер, заявив, что возникают все новые люди, которые хотят доказать, что тоже пострадали в процессе аварии, чтобы, согласно словам Била, получить компенсацию.Ранее сообщалось о том, что автопарк Била насчитывает 7 автомобилей. Общая стоимость которых, по минимальным подсчетам, оценивается в 37 миллионов рублей.Бил владеет Bentley Continental в исполнении GT Speed. Авто на вторичном авторынке можно купить за 20 000 000 руб. Следующей моделью является Porsche Panamera версии 4S. Новую "четырехдверку" можно приобрести за 8 200 000 руб.Еще Эдвард владеет ВАЗ-21099 - 40 000 руб. и BMW 7 серии (4 000 000 - 10 000 000 руб.). Еще в автопарк российского блогера вошло купе Mercedes-AMG в исполнении 63 S 4MATIC. Этот автомобиль можно продать за 11 000 000 руб.