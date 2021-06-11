Выходные дни в июне 2021 года в России, сколько будем отдыхать, какого числа на работу

День России - это один из самых молодых государственных праздников. Ежегодно он дарит россиянам дополнительный выходной. Сколько дней будем отдыхать в 2021 году и когда начинаем - читайте в свежем материале N4k.Ru.В июне в нашей стране отмечается День России. В связи с этим торжеством россияне получат дополнительный выходной денек. Чтобы не переработать и не прогулять работу, напомним, как Россия будет трудиться в июне.В 2021 году эта дата приходится на субботу. В связи с этим решено, что праздничных дней в июне будет три. Таким образом, работники, трудящиеся в режиме пятидневной рабочей недели, будут официально отдыхать 12, 13, и 14 июня.Напомним, что совпадение выходного и нерабочего праздничного дней регламентируется статьей 112 ТК РФ. А вот переносов выходных дней в июне 2021 года не будет.Напомним, что на основании трудового законодательства России, перед праздничным выходным днем рабочий день должен заканчиваться раньше на один час. Праздники в июне 2021 года - не исключение. Поскольку 12 июня - это суббота, то на законодательном уровне 11 июня считается сокращенным днем (он является последним рабочим перед трехдневными праздничными выходными в июне). Правда, для тех граждан, кто трудится в режиме шести дней, сокращение рабочего дня не предусматривается.День России - первый постсоветский государственный праздник. Моложе него только День народного единства, отмечаемый в ноябре.Праздник в честь создания Российской Федерации после распада Советского Союза был учрежден 25 декабря 1991 года и стал официально отмечаться с 1992 года.