Эдвард Бил сегодня, 11.06.2021, последние новости о деле против блогера из-за ДТП, что нового слышно о пострадавшей Марии Артемовой

Блогер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Госдумы Марии Артемовой.О полной выплате денежных средств сообщил адвокат блогера. Он также добавил, что Бил общался с женщиной напрямую, сейчас она чувствует себя лучше. Однако о сумме компенсации доверитель не сообщил, отметив, что информация конфиденциальна.После выплаты сторона потерпевших направила в СК ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Получение компенсации подтвердил и адвокат Артемовой.Супруг пострадавшей подтвердил, что Бил оказывает поддержку, за что он выразил ему уважение и благодарность, так как блогер полностью сдержал свое обещание."Нормально помогает. Начал помогать. Не могу я вам больше ничего сказать, следствие идет. <…> Во всяком случае слово он свое держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял. Дышать стало легче. <…> Это (выплата компенсации - прим. ред.) долгий процесс. Нас операции будут преследовать еще долго", - поведал мужчина.Он добавил, что после третьей операции его жена испытывает сильные боли. По его словам, она "вся изрезана и исколота" и смотреть на нее тяжело. Мужчина отметил, что титановую спицу, которую врачи вставили в ногу Марии позавчера, будут вытаскивать через полтора года.Напомним, днем 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина - водитель одного из поврежденных авто. Она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в интернете и пользоваться авто.