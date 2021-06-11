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Юрий Хованский последние новости сегодня, 11.06.2021, что нового известно об уголовном деле, какое наказание грозит

11-06-2021, 07:27

Юрий Хованский последние новости сегодня, 11.06.2021, что нового известно об уголовном деле, какое наказание грозит
Известный борец с феменистками Владислав Поздняков, возглавляющий сообщество «Мужское Государство», заявил, что проверки в отношении Юрия Хованского начались по его инициативе. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Последние новости о Юрии Хованском

«Наказать я его решил за его грязные слова в мой адрес и адрес моих подписчиков, а также за осуждение моей благой деятельности (видео прилагаю). А его песня про Норд-Ост стала лишь удачным поводом призвать свою аудиторию накатать на него тысячи доносов», - написал Поздняков.




Следующей целью Поздняков называет блогера Дмитрия Ларина, которого вчера уже вызывали на допрос в Следственный комитет.

«Ларин еще больше законник, он там аж целое кино про меня снял, а раз д***я законник, значит его надо тоже в*****ь по его любимым законам! Раз не уважаете человека за то, что мои взгляды разнятся с вашими, желаете моей посадки, пишите на меня заявы, как последние с**и и т.д., значит будем обращать ваши доносы против вас», - поведал Поздняков.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. Блогер будет содержаться под стражей два месяца, до 8 августа. При этом он сам просил избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест или запрет определенных действий.

Сам Поздняков был оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти. Основанием для взыскания послужили материалы, которые Поздняков публиковал во «ВКонтакте» и в Telegram-канале. В них содержались негативные высказывания в адрес славян, русских женщин, кавказцев, азиатов и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Какое наказание грозит Юрию Хованскому

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело. По этой статье популярному блогеру-миллионнику грозит как денежный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо доход осужденного за период от трех до пяти лет, так и лишение свободы. Причем срок приличный – от пяти до семи лет за решеткой. При этом суд может дополнительно запретить осужденному заниматься определенной деятельностью, блогерством например, на срок до пяти лет.

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