Борис Моисеев последние новости сегодня, 11.06.2021, как самочувствие и состояние здоровья на данный момент, 11 июня

Не так давно в одном из московских ресторанов Кристина Орбакайте пышно отметила 50-летие. Среди звездных гостей был замечен и Борис Моисеев, который уже долгие годы не выходит из дома. Для его поклонников это известие оказалось приятной неожиданностью.Самочувствие певца Бориса Моисеева резко ухудшилось больше десяти лет назад, когда он впервые столкнулся с таким неприятным проявлением, как инсульт. Врачи тогда отказывались делать прогнозы, так как ситуация усугублялась изо дня в день. Впрочем, самые страшные опасения остались позади. Моисеев не только встал на ноги, но и сумел вернуться на большую эстраду. Однако позже организм вновь дал сбой и певец не стал ухудшать ситуацию, отказавшись от гастрольной деятельности.Моисеев в последнее время не часто выходит в свет. Причиной тому пошатнувшееся здоровье после перенесенного инсульта. В этой связи появление заслуженного артиста России на вечеринке по случаю 50-летия певицы Кристины Орбакайте стало приятной неожиданностью для его поклонников.Опубликованные накануне в СМИ снимки вызвали ажиотаж среди фанатов Моисеева, которые не поскупились на теплые слова как в адрес кумира, так и в адрес его друзей.На фоне такого большого внимания к своей персоне Борис Моисеев разместил на своей странице в Instagram еще несколько снимков с торжественного мероприятия.На одном из них певец запечатлен вместе с именинницей. Фолловеры даже по ту сторону экрана почувствовали душевность атмосферы и рассказали о своих эмоциях от увиденного."Как приятно видеть Бориса в добром здравии! Вас очень не хватает, открытой улыбки, непосредственного смеха. Возвращайтесь. Любой пост о нем - разрыв сердца. Радостно за Бориса", - написали в комментариях неравнодушные поклонники эстрадного исполнителя.