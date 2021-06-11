Борис Моисеев последние новости сегодня, 11.06.2021, как самочувствие и состояние здоровья на данный момент, 11 июня

Не так давно в одном из московских ресторанов Кристина Орбакайте пышно отметила 50-летие. Среди звездных гостей был замечен и Борис Моисеев, который уже долгие годы не выходит из дома. Для его поклонников это известие оказалось приятной неожиданностью.
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Самочувствие певца Бориса Моисеева резко ухудшилось больше десяти лет назад, когда он впервые столкнулся с таким неприятным проявлением, как инсульт. Врачи тогда отказывались делать прогнозы, так как ситуация усугублялась изо дня в день. Впрочем, самые страшные опасения остались позади. Моисеев не только встал на ноги, но и сумел вернуться на большую эстраду. Однако позже организм вновь дал сбой и певец не стал ухудшать ситуацию, отказавшись от гастрольной деятельности.
Моисеев в последнее время не часто выходит в свет. Причиной тому пошатнувшееся здоровье после перенесенного инсульта. В этой связи появление заслуженного артиста России на вечеринке по случаю 50-летия певицы Кристины Орбакайте стало приятной неожиданностью для его поклонников.
Опубликованные накануне в СМИ снимки вызвали ажиотаж среди фанатов Моисеева, которые не поскупились на теплые слова как в адрес кумира, так и в адрес его друзей.
На фоне такого большого внимания к своей персоне Борис Моисеев разместил на своей странице в Instagram еще несколько снимков с торжественного мероприятия.
На одном из них певец запечатлен вместе с именинницей. Фолловеры даже по ту сторону экрана почувствовали душевность атмосферы и рассказали о своих эмоциях от увиденного.
"Как приятно видеть Бориса в добром здравии! Вас очень не хватает, открытой улыбки, непосредственного смеха. Возвращайтесь. Любой пост о нем - разрыв сердца. Радостно за Бориса", - написали в комментариях неравнодушные поклонники эстрадного исполнителя.